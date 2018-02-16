Соглашения подписаны, впереди — работа

Регионам есть чему поучиться друг у друга

В Сочи продолжает свою работу Российский инвестиционный форум, традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В главном медиацентре Олимпийского парка проходят деловые встречи, заключаются соглашения о сотрудничестве между субъектами страны, обсуждаются приоритетные направления региональной политики.

В программе форума принимает участие и делегация нашей республики под руководством Михаила Игнатьева.

Рабочий день Главы Чувашии вчера начался с делового завтрака на тему «Экспорт в стратегии развития АПК региона». Участники сессии обсудили, какие инструменты поддержки экспорта помогут региональным производителям реализовать свой потенциал и достаточно ли их для построения эффективной системы выхода на внешние рынки.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил, выступая, что Россия уверенно выстраивает концепцию экспорта. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса связано с повышением конкурентоспособности российской продукции.

После делового завтрака Михаил Игнатьев побывал на панельной сессии «Лучшие практики социально-экономического развития», где награждали победителей Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Надо отметить, что Чувашия вошла в число финалистов этого конкурса. В номинации «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности» был отмечен социальный проект «Экспресс-бабушки».

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В рамках проекта «Экспресс-бабушки» волонтеры в возрасте безвозмездно помогают семьям с маленькими детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Среди «экспресс-бабушек» чаще всего встречаются бывшие социальные работники, сотрудники детских дошкольных учреждений, учителя, медики. Протягивая руку помощи, пенсионерки чувствуют себя востребованными, полезными, ребятишки развиваются и социализируются, а родители могут оставить детей под присмотром и заняться своими делами.

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Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в своем выступлении Михаил Игнатьев подчеркнул: важно в каждое дело вкладывать душу. Ежегодно на социальную сферу направляются миллиарды рублей, чтобы все, кому это необходимо, получили помощь. В Чувашии различными мерами поддержки охвачена треть населения, продолжил руководитель региона, но именно такие волонтеры, как участники проекта «Экспресс-бабушки», доказывают: важна не финансовая поддержка, а душевная щедрость.

На сумму 490 млрд рублей заключено соглашений на Российском инвестиционном форуме в 2017 году. Всего было подписано 377 договоров

…Дальше программа предусматривала деловые встречи руководителей регионов, а также подписание соглашений о сотрудничестве. В числе прочих — с представителями российских и зарубежных компаний.

Одним из первых было подписано Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. Завизировали его главы двух регионов — Михаил Игнатьев и Сергей Аксёнов.

«Всегда чувствуем, что мы вместе», — сказал последний о взаимном сотрудничестве. И, поблагодарив бизнесменов и жителей Чувашии за помощь Республике Крым, выразил надежду: сотрудничество, вышедшее в последние годы на новый виток развития, будет иметь продолжение.

«У нас на взаимовыгодной основе выстроены отношения, товарооборот с каждым годом растет, — подтвердил Игнатьев. — Могу ответственно сказать: в прошлом году вырос почти на 20%. Продукция электротехнического кластера сегодня используется на строительстве Крымского энергомоста, который соединит еще лучше, ближе наши регионы».

«Нам есть чему поучиться друг у друга», — высказался Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков во время подписания другого документа — Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и правительством Кабардино-Балкарии. Коков подчеркнул, что у двух динамично развивающихся регионов есть много направлений для расширения сотрудничества, в том числе в аграрном секторе, сферах культуры, образования, туризма. Руководитель Чувашии, в свою очередь, отметил перспективы взаимодействия в туристско-рекреационной сфере. «Реализация мероприятий соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению межрегиональных связей, позволит нам создать благоприятные условия для всестороннего развития социально-экономических отношений, увеличить товарооборот между двумя республиками», — обратил он внимание.

Также соглашения о сотрудничестве были заключены с Минским тракторным заводом, публичным акционерным обществом «Почта Банк», научно-производственным объединением «ЭНЕРГОМОДУЛЬ», разрабатывающим и выпускающим приборы силовой электроники, а также преобразовательной техники. Как следует из соглашения с «ЭНЕРГОМОДУЛЕМ», к 2022 году в Чебоксарах должен появиться производственный комплекс компании. Если же говорить о цифрах, то объем инвестиций в проект составит не менее 300 млн рублей, будет создано более 150 высокопроизводительных рабочих мест.

В рамках договоренности с Минским тракторным заводом (со стороны предприятия документ подписал его генеральный директор Федор Домотенко) в Чувашии будут реализованы программы, направленные на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, обеспечение организаций АПК республики сельхозтехникой и запчастями, повышение квалификации кадров. Михаил Игнатьев обратил внимание, что качественная и недорогая техника Минского завода успешно применяется в сельском хозяйстве Чувашской Республики, в том числе и в личных подсобных хозяйствах.

Благодаря подписанию соглашения с ПАО «Почта Банк» должна получить толчок банковская инфраструктура на территории нашей республики. Президент, председатель Правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко отметил: открытие отделений банка дает возможность жителям регионов, особенно в малых городах и сельских населенных пунктах, получать весь комплекс финансовых услуг.

Также Михаил Игнатьев принял участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», где выступил председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Фото kianews24.ru

Продукция электротехнического кластера Чувашии используется сегодня в строительстве Крымского энергомоста, подчеркнул Михаил Игнатьев.