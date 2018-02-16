Осужден чебоксарец, замахнувшийся молотком на полицейского

С молотком на полицейского

Вступил в законную силу приговор в отношении 57-летнего жителя Чебоксар, угрожавшего применить насилие к сотруднику полиции.

По материалам уголовного дела, служивый прибыл по месту проживания мужчины по вызову для проверки сообщения о происшествии. Тот открыл входную дверь квартиры и замахнулся на полицейского молотком, но полицейский пресек его действия. Суд приговорил злоумышленника к полутора годам условного лишения свободы.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его, полагая, что ни в чем не виновен. Однако Верховный суд республики признал назначенное ему наказание законным и справедливым, сообщили в прокуратуре республики.