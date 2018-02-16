За свежим молоком — на ярмарку

Молоко, творог, сметана, масло, сыр — и все это натуральное и по приемлемым ценам. Уже завтра в Чебоксарах начнет свою работу ярмарка «Молочный мир». Свежие молочные продукты от местных буренок чебоксарцы смогут купить на площадке у торгового центра «Шупашкар». Каждую субботу, вплоть до 24 марта, свою продукцию здесь будут представлять фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из районов республики.

В администрации Чебоксар заверили: за качество молока покупателям беспокоиться не стоит. Каждый продавец, прежде чем встать за прилавок, обязан будет подтвердить безопасность своей продукции. Самим же производителям место на ярмарке предоставят совершенно бесплатно. Шесть из них уже подтвердили свое участие: в рядах молочников предстанут не только отдельные фермеры, но и предприятия республики.

Молочная ярмарка будет работать с 10 утра до 15 часов. К открытию, которое пройдет накануне завершения масленичной недели, для посетителей заготовили праздничную программу с блинами.

Если «молочные субботы» будут пользоваться успехом у чебоксарцев, подобные площадки появятся и в других районах города, не исключают организаторы.