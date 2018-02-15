Мама, запишись на ЕГЭ!

Во вторник, 20 февраля в России и в Чувашии во второй раз пройдет Единый день сдачи ЕГЭ родителями. Инициатором акции стала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Мамам и папам выпускников предложат на время снова стать школьниками и своими глазами увидеть, как проводится единый экзамен. Взрослые пройдут через рамки металлодетектора, получат бланки КИМов, распечатанные прямо в аудитории, узнают, что входит в задания ЕГЭ по русскому языку и что можно и что нельзя проносить на экзамен.

Тестовые задания займут полчаса, сообщают в Минобразования Чувашии. Будут и оценки — их каждому участнику экзамена сообщат лично. По словам заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтины Федоровой, участие в акции даст возможность родителям правильно сориентировать и настроить своих детей на ЕГЭ, поддержать их при подготовке к экзаменам, помочь выпускникам справиться с волнением.

В этом году ЕГЭ по русскому языку для родителей состоится в чебоксарской школе № 48 (улица М. Павлова, 50/1). Начало в 10.00. Запись на экзамен ведется до 16.00 15 февраля по телефону 57-21-60.

СПРАВКА «СЧ»

Впервые родительский ЕГЭ прошел в стране 7 февраля 2017 года. К акции присоединились более трех тысяч человек из 50 регионов России. Экзаменационный эксперимент родители одобрили, и акцию решено было сделать ежегодной. В Чувашии, кстати, вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку в прошлом году писали чиновники, преподаватели вузов и журналисты.