Чувашия получит 450 млн рублей на строительство и реконструкцию мостов

Как сообщает Минтранс Чувашии, средства будут направлены на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений (мостов). Республика планирует направить их на реконструкцию Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос г. Чебоксары и начало подготовительных работ по капитальному ремонту моста в с. Порецкое, возведение низководного моста на период ремонта основного моста. Распределение средств на мосты будет осуществлено посредством согласования с Росавтодором.

Напомним, что реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос г. Чебоксары ведется согласно контракту от 2015 года. В 2017 году республике из федерального бюджета на данный объект было направлено 340 млн рублей, в 2018 году запланировано из федерального бюджета — 365 млн рублей.