Потенциал южного «куста»

Шемуршинцы и батыревцы обсудили результаты работы

Когда начнется подача воды из крупнейшего в республике Карлинского водохранилища? Войдет ли средняя школа в Шемурше в программу капитального ремонта? Как дальше будет действовать практика инициативного бюджетирования? Эти и другие вопросы поднимались на подведении итогов социально-экономического развития Шемуршинского района за 2017 год с участием Главы Чувашии Михаила Игнатьева в минувшую пятницу. В тот день такое же совещание состоялось в Батыреве, где людей интересовало, почему в районе высокая для сельского муниципалитета стоимость квадратного метра жилья, как дальше пойдет ремонт дорог и как покончить со второй сменой в школах.

Докладывая собравшимся о финансовом состоянии муниципалитета, глава Шемуршинской райадминистрации Владимир Денисов отметил рост поступлений собственных доходов на полтора процента. Но их доля в казне все еще невысокая — 18%. Да и исполнен бюджет за год с дефицитом в 4,3 млн рублей.

Администрация стремится использовать все местные источники наполнения казны — арендные платежи от земельных участков, имущества. Доход от аренды земли вырос на 28%, но резервы еще есть, признал глава администрации.

Ведущая отрасль экономики района — сельское хозяйство. Урожай зерна в прошлом году выдался с приростом в 7 центнеров с гектара, но в целом АПК пока не демонстрирует впечатляющей динамики. Даже в сельхозорганизациях и КФХ поголовье КРС упало на 29%. Отсюда и снижение производства молока и мяса. Правда, намечен ряд мер по увеличению стада, отметил Владимир Денисов. В частности, закуплено 165 племенных нетелей.

В районе нет большой промышленности, зато есть простор для предпринимательства. От этой сферы в 2017 году выросли поступления в бюджет.

Администрация стремится всячески опекать бизнесменов, создавая ряд преференций. В 2017 году в районе реализовывались десять инвестиционных проектов общей стоимостью 54 млн рублей, создано 53 новых рабочих места. В 2018 году планируется реализовать шесть проектов на 57,7 млн рублей, создать 24 новых рабочих места.

224 млн рублей из Дорожного фонда республики выделено Батыревскому району в 2017 году

Владимир Денисов заострил внимание на дорожном строительстве. В минувшем году отремонтирована дорога «Бичурга-Баишево — Русские Чукалы», начат ремонт одной из республиканских дорог. Всего же за год в этой сфере освоено 24 млн рублей. Как заметил Михаил Игнатьев, в 2018 году на развитие Шемуршинского района, в том числе на развитие дорожного хозяйства, средств будет выделено не меньше прошлогоднего. «Ваша задача — определить добросовестных подрядчиков, улучшать условия жизни на селе», — сказал он.

Участвовавшие в совещании вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина и первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова обратили внимание руководства района на ряд недостаточно используемых финансовых и экономических ресурсов. В частности, на наличие «серой» занятости. Надо также более активно участвовать в программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Перед муниципалитетом поставлена задача обеспечить рост доли конкурентных процедур до 70%.

Но люди более живо делились насущными, каждодневными проблемами. Одна из них для шемуршинцев — обеспечение качественной питьевой водой. В районе на реке Карла несколько лет назад по федеральной программе «Чистая вода» было построено большое одноименное водохранилище, названное тут же морем. Но море это «мертвое», сказал один из выступивших, ибо вода к населению пока не поступает…

Глава республики, разумеется, в курсе проблемы: дело упирается в финансовый вопрос. Водохранилище должно обеспечить водой еще и Батыревский район, и частично Комсомольский. Для того, чтобы подвести воду потребителям, требуется порядка 1 млрд рублей. Сумма пока для республики нереальная. Вдобавок федеральная программа упразднена… Даже если вода будет подведена, тарифы на нее станут просто неподъемными для населения. Но это не означает, что проблема не решается, сказал Глава республики. Ставится вопрос о возобновлении федеральной программы, чтобы можно было рассчитывать на финансирование.

Директор Шемуршинской средней школы Вера Хорькова интересовалась, нельзя ли включить в республиканскую программу капитальный ремонт их заведения. Проект стоимостью 52 млн рублей подготовлен, дело теперь за воплощением… Фермер Олег Хлюкин озвучил просьбу сельчан о строительстве футбольного стадиона с искусственным покрытием. «Спортивные объекты востребованы населением. Необходимо построить футбольное поле с искусственным покрытием вблизи районного центра. Это будет способствовать развитию детско-юношеского спорта всего района», — поддержал Глава республики. Другую участницу интересовало, какие объекты будут строиться и ремонтироваться в рамках проекта инициативного бюджетирования.

Батыревский район в части АПК выглядит более успешно, чем соседи. Глава районной администрации Рудольф Селиванов доложил, что в 2017 году получен наиболее весомый за последние десять лет валовой сбор зерна — более 47 тысяч тонн при средней урожайности по 28 центнеров. На 4 с лишним процента выросло поголовье крупного рогатого скота, а также на 9% — производство молока. И с пополнением казны есть успехи — собственные доходы выросли на 5%, что в том числе позволило исполнить бюджет с профицитом. А самое главное — в сравнении с 2016 годом уменьшилась естественная убыль населения.

В 2017 году из дорожного фонда республики выделено 244 млн рублей. Построено и сдано в эксплуатацию 10 км автодорог местного значения с твердым покрытием. Район является самым активным участником программы инициативного бюджетирования в республике: реализовано 13 проектов на общую сумму 18,5 млн рублей в 13 сельских поселениях.

Рудольф Селиванов также с удовлетворением констатировал, что район на шестом месте среди муниципалитетов по вводу жилья в эксплуатацию — в 2017 году ведено более 13 тыс. кв. метров. Глава республики в этой связи спросил, какова средняя цена квадратного метра. Оказалось, порядка 37 тысяч рублей, тогда как в других сельских муниципалитетах — менее 30 тысяч рублей. Участвовавший в совещании депутат Госсовета республики Кирилл Ермолаев полушутя заметил, что при такой цене готов тоже построить квартиру в Батыреве…

Активность в обсуждении проявляли все собравшиеся. Один из них посетовал, что в районе маловато больших торговых центров, надо, мол, привлекать коммерсантов со стороны… На что ему заметили, что и своих местных с избытком хватает, на центральной улице Батырева уже тесно от магазинов и кафе. Но насчет последних тоже возник вопрос: точек общепита много, а оборот в нем за прошлый год упал почти вдвое… Говорили люди также о низких закупочных ценах на молоко, ремонте автомобильных дорог, реконструкции здания бывшего садика «Теремок» под начальную школу.

В нынешнем году, сообщила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, межбюджетные трансферты Батыревскому району вырастут на 21% от ранее утвержденных объемов. Такая поддержка требует высокоэффективной отдачи и хорошей работы, прокомментировал Михаил Игнатьев.

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Глава республики выразил уверенность в том, что молодое поколение шемуршинцев внесет свою лепту в развитие района.