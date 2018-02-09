В школах Чувашии апробировали новые технологии проведения ЕГЭ

Экзамен «отрепетировали»

В тренировочном экзамене по русскому языку, состоявшемся 2 февраля, приняли участие более 200 одиннадцатиклассников шести образовательных организаций — чебоксарских школ № 2, 43, 56 и 60, новочебоксарского лицея № 18 и Кугесьской школы № 1.

Напоминаем предысторию нововведения. Шестнадцать лет доставка материалов ЕГЭ (бланки, задания) во все регионы России осуществлялась курьерскими службами из Москвы — процедура крайне дорогостоящая и, как показала практика, ненадежная в плане сохранения тайны содержания заданий. Технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования экзаменационных материалов (ЭМ) в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) использовалась и ранее для организации экзаменов в труднодоступных и отдаленных местностях. А в 2014 году эта технология была предложена для апробирования и в крупных населенных пунктах.

Поскольку она показала свою эффективность, то была усовершенствована и распространена на регионы, изъявившие желание использовать новую схему. В число «добровольцев» в 2015 году вошла и Чувашия. Тогда печать КИМов проходила лишь в одной школе, в 2016 году — в пяти. Во время ЕГЭ прошлого учебного года экзамены с использованием технологии печати КИМ в аудиториях с последующим сканированием и передачей ответов учащихся по специальному каналу связи в Региональный центр обработки информации (РЦОИ) в Чувашии прошли уже во всех 36 ППЭ республики. В целом же в России эта технология использовалась более чем в половине пунктов проведения экзаменов.

Так что же нового ожидает выпускников в этом году? «На сей раз на ЕГЭ в присутствии учеников будут печататься не только КИМы, но и полные комплекты документов для каждого участника экзамена, то есть бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов

№ 2 лист 1 и бланк ответов № 2 лист 2, дополнительные бланки ответов, — пояснила директор Республиканского центра новых образовательных технологий Галина Арзамасцева. — Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут».

Затем, по окончании экзамена, выполненные школьниками работы будут отсканированы в штабе ППЭ, а их изображения направлены в РЦОИ для дальнейшей проверки членами предметных комиссий. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Именно так прошел тренировочный экзамен. Задержек печати, испорченных бланков или каких-либо нарушений не было. Работы уже проверены, и в ближайшее время участники получат свои результаты.

По словам Галины Юрьевны, в мае выпускников этого года ждет еще одна «репетиция» — ЕГЭ по обществознанию, который пройдет во всех пунктах проведения экзаменов в России.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Несколько лет назад бланки ЕГЭ доставляли спецсвязью из Москвы. Теперь их печатают в каждом кабинете, где проходят экзамены.

ДОСЛОВНО

АЛЕВТИНА ФЕДОРОВА, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии:

— Все перечисленные новшества существенно сократят затраты на транспортные услуги по доставке бланков в ППЭ, работу централизованной типографии и высвободят большую часть людских ресурсов.

Кроме того, эта технология позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ до и после экзамена, а также сократить сроки их обработки.