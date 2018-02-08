12-16 февраля в Чебоксарах пройдет акция «День молодого донора» в рамках проекта «Доноры крови Чувашии»

Желающие могут прийти по адресу: г. Чебоксары, Республиканская станция переливания крови (ул. Пирогова, д. 9). Прием доноров будет проводиться с 8 до 12 часов.

Дополнительная информация об акции по ссылке https://vk.com/chuvashdonors и по тел. 89674722664.

Полезно знать:

👉 донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 лет;

👉 донор должен весить минимум 50 кг;

👉 у донора должны отсутствовать противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Список противопоказаний можно уточнить по ссылке https://vk.com/topic-26874275_24635567;

👉 донору из документов требуется только паспорт.