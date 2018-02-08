АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН, председатель Следственного комитета России

«Благодаря налаженному взаимодействию с оперативно-розыскными подразделениями МВД и ФСБ в 2017 году раскрываемость убийств впервые в новейшей истории России превысила 91%. Кроме того, за минувший год было раскрыто более 6 тысяч преступлений по уголовным делам, приостановленным в предыдущие годы. Из них почти половину составили тяжкие и особо тяжкие преступления. Хочу отдельно поблагодарить руководителей следственных управлений СК по Татарстану, Удмуртии, Чувашии, Алтаю, по Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областям. Эти руководители смогли работать лучше других и добиться высоких результатов по основным показателям работы».