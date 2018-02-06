Соглашения для субсидий

Надо эффективно распорядиться федеральными средствами

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании был обсужден вопрос о работе органов исполнительной власти республики по заключению соглашений с главными распорядителями средств федерального бюджета на предоставление субсидий республиканскому бюджету.

Глава республики Михаил Игнатьев напомнил, что эти соглашения необходимо заключить до 15 февраля. И проделать эту работу надо с точностью до часа. Как доложила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, общий объем федерального трансферта в 2018 году составит 18,7 млрд рублей. Соглашений надо заключить на сумму 4,2 млрд рублей. Больше всего — 8 соглашений — проходит по линии Минсельхоза, столько же — по линии Минкультуры. Работа ведется в надлежащем режиме, констатировала министр.

Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин рассказал об участии в очередном заседании рабочей группы по ситуации в концерне «Тракторные заводы» в корпорации «Ростех». Сегодня созданы две управляющие компании. По данным, прозвучавшим на заседании, потребность в продукции чебоксарских заводов имеется, заказы есть. Основная сложность — в организационной процедуре перехода предприятий в ведение корпорации, которая должна завершиться до апреля. На сегодня задолженности по зарплате нет.

Как отметил Глава республики, мощная и эффективная компания наверняка выведет предприятие из кризиса. Сейчас важно не создавать новые сложности для усугубления ситуации.

На совещании была обсуждена также подготовка к проведению XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Об этом рассказал министр физкультуры и спорта Сергей Шелтуков.

Вячеслав Николаев