Форум для инвестиций

В Сочи 15-16 февраля пройдет Российский инвестиционный форум. В его деловой программе примет участие Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев приглашен на награждение победителей Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ в 2017 году. По результатам заседания экспертного жюри конкурса социальный проект Чувашской Республики «Экспресс-бабушка» вошел в число финалистов.

Глава Чувашии выступит на сессии «Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году». Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году организаторами круглого стола «Три измерения эффективности здравоохранения» было отмечено, что Чувашия среди 85 субъектов федерации занимает пятое место по эффективности работы системы здравоохранения.

15 февраля Михаил Игнатьев примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», в ходе которого выступит премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.