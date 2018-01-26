Юные журналисты школьных газет соберутся в Новочебоксарске

Завершен прием материалов на конкурс “Школа-пресс”, который “Грани” 12-й год проводят под эгидой Мининформполитики Чувашии вместе с Лигой юных журналистов РФ. В этом году география конкурса значительно расширилась, свои газеты прислали школьные редакции из более чем 30 регионов Российской Федерации.

Среди конкурсантов есть наши старые друзья. Это детские издания, которые выходят в школах Кирова и Пензы, Казани и Перми, а также городов и сел всего Приволжского федерального округа. Однако в этом году как никогда много новичков. К “Школе-пресс” присоединились Барнаул и Владивосток, Воронеж и Курск, Липецк, Санкт-Петербург и Сургут, населенные пункты Свердловской, Кемеровской и Томской областей, Ставропольского края, Республики Крым.

В ближайшее время жюри, в составе которого главные редактора и журналисты ведущих СМИ Чувашии, подведут итоги конкурса и определят победителей в номинациях: «Лучшая газета городской школы», «Лучшая газета сельской школы», «Лучший дизайн школьной газеты», «Лучшая новостная фотография школьной газеты» и «Лучший школьный корреспондент».

Финал конкурса состоится в 8 февраля. Церемонию награждения предварят мастер-классы, которые проведут приглашенные эксперты. Своим опытом — как привлечь внимание читателя, как создавать интересные газетные материалы с ребятами и их наставниками — поделятся главный редактор газеты “Советская Чувашия” Владимир Васильев, руководители ГТРК “Чувашия” Екатерина Канюка, координатор Лиги юных журналистов в Чувашии и организатор известного фестиваля “Волжские встречи” Евгений Суховей, главный редактор детских журналов на чувашском языке Владислав Николаев, мастера новостной фотографии Валерий Железняков и Валерий Бакланов, ведущая сайта “Граней” Ирина Павлова и руководитель издательского отдела газеты “Грани” Сергей Петров, журналисты Новочебоксарского кабельного телевидения. Главные призы — сюжет на Национальной телерадиокомпании будет вручен лучшей редакции, бесплатная путевка во всероссийский центр «Орленок» — лучшему корреспонденту школьной газеты.