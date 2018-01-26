Кончились деньги на издание газеты — мы вам скажем, что делать

Александр Оськин, председатель правления АРПП, член Союза журналистов

На днях пришло печальное известие из Калининграда о закрытии одной из лучших газет Северо-Западного региона страны — «Калининградской правды». Причина простая: закончились средства на оплату типографии, но, по-видимому, и не только. Эта ежедневная газета успешно издавалась с декабря 1946 года, но последние несколько лет, по словам ее генерального директора, «вела борьбу за выживание».

В этом же невеселом ряду находится и сообщение о прекращении распространения в киосковых сетях знаменитого на всю страну екатеринбургского журнала «Красная бурда». «Продажа в киосках потеряла для нас экономический смысл, — объяснил «Областной газете» такое решение редакции один из авторов издания. — Временных и организационных усилий она требует немало, а результат на выходе — всего лишь самоокупаемость».

Диагноз невеселый — экономический кризис в отдельно взятых СМИ, разных по жанру, но одинаковых по судьбе. Это премьер-министру легко сказать: «Денег нет, но вы держитесь». К прессе такой совет неприменим. В России за последние пять лет «ушли из жизни» около 30 тысяч газет и журналов, и практически все — по экономическим причинам. Главный диагноз этого печального результата — неспособность СМИ меняться и быть адекватными меняющемуся спросу потребителей. А спрос меняется стремительно. По оценкам экспертов международной организации «Дистрипресс», жизненный цикл издания в настоящее время составляет пять лет, поэтому и меняться надо соответственно чаще, чтобы не погибнуть на рынке. Любая закостенелость газет и журналов и почивание на лаврах прошлого периода обрекают их на финансовую гибель.

В Европе, к примеру, давно уже стало аксиомой, что печатные СМИ должны перейти от рекламоцентричной модели к продажецентричной. А для этого надо постоянно изучать динамику спроса и идти за потребителем и его меняющимися интересами. Но, к сожалению, не все это могут делать. Некоторые наши коллеги считают, что они создают гениальный контент, замечательные СМИ, но отсталая публика их не понимает и не ценит…

И конечно, принципиально важно внедрять современные цифровые технологии, интегрироваться с социальными сетями и блогосферой и следовать концепции «360 градусов» в издательском деле, в подписке и дистрибуции.

Хороший пример в этом направлении дают нам некоторые западные успешные издания. Как написала Mediakritika.by, газета Guardian за год увеличила подписку на 360 процентов, сделав подборку резонансных тем и наладив коммуникации с читателями, оказывающими поддержку изданию. Норвежская газета Aftenposten удвоила число подписчиков за счет того, что отказалась от публикации материалов, дающих максимум трафика, в пользу материалов, которые максимально вовлекают читателя. Аналогичной стратегии придерживается и The New York Times, также добившаяся хороших результатов в подписке.

Надо признать, что многие отечественные издания в наше трудное время живут очень даже неплохо. Это прежде всего те, которые следуют концепции мультимедийности, продавая свой контент на рынке в разных форматах и по всем возможным каналам. Поэтому, возвращаясь к судьбе «Калининградской правды» и «Красной бурды», замечу, что издания можно спасти и возродить, но для этого они должны встать на дорогу мультимедийности и интеграции с «цифрой». Вопрос, смогут ли? Будем надеяться.