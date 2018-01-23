С наградой!

Указом Главы Чувашии от 18 января 2018 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Верьяловой Ирине Васильевне — артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова», Котееву Николаю Александровичу — артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова», Кузнецовой Галине Юлиановне — артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова», Яковлеву Александру Аркадьевичу — артисту драмы автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова»;

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Андрееву Сергею Леонидовичу — трактористу-машинисту сельскохозяйственного предприятия «Цивиль» филиала закрытого акционерного общества «Агрофирма «Куснар», Цивильский район;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Горбунову Вячеславу Анатольевичу — первому заместителю главы администрации — начальнику отдела сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Фомылиной Вере Валерьевне — обозревателю автономного учреждения «Городская газета «Чебоксарские новости»;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Семенову Илье Николаевичу — главному инженеру акционерного общества «Чувашхлебопродукт», г. Чебоксары;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Васюткину Юрию Ивановичу — преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская средняя общеобразовательная школа № 1», Маминой Елене Борисовне — учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Комиссаровой Луизе Константиновне — судье Верховного суда Чувашской Республики.