Сносить нельзя оставить

На чужую землю не покушайся

В последние годы в нашей республике возросло количество споров о границах земельных участков. Порой заканчиваются такие споры судебным решением о сносе строения или забора.

В подобных случаях реакция у общественности на такие решения бывает неоднозначной — вроде бы и жалко тех, кому предстоит снести дом или баню, а с другой стороны — справедливость восторжествовала, так как нечего заниматься самозахватом земли.

Кстати, Управление Росреестра по Чувашии уже не раз призывало граждан к тому, что перед строительством необходимо уточнять границы своего земельного участка. При возведении капитального строения знание его точных границ позволит

обезопасить себя не только от административного штрафа за самовольное занятие земли, но и гарантирует защиту самого объекта от сноса.

Недавно в Чебоксарском районе произошел подобный случай, связанный со строительством на чужой земле. Екатерина Родионова (персональные данные изменены) построила летний домик на самом краю своего участка. Постепенно к нему пристроили склад для хранения инвентаря и овощей. Так как участок у Родионовой был крайним на улице, то переживать о том, что часть строений оказалась за его пределами, она не стала. Проблема возникла после того, как администрация сельского поселения продала участок рядом с ее летним домом другой семье. Его формирование проходило без выезда на место. Только после проведенных торгов при осмотре обнаружилось, что на участке имеется строение.

Управление Росреестра провело проверку соблюдения земельного законодательства. Было установлено, что Родионова частично заняла смежный земельный участок площадью 250 кв. метров, рассказала заместитель руководителя управления Татьяна Васильева. Ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Кроме того, женщине выдали предписание — устранить выявленное нарушение, но она его не исполнила. Тогда администрация сельского поселения обратилась в районный суд с иском об освобождении части земельного участка.

При рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций отметили, что при строительстве Родионова должна была выяснить вопрос о местоположении границ своего земельного участка. Их описание относится к уникальным характеристикам, которые вносятся в кадастр недвижимости. Местоположение границ участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ. Таким образом, границы участка должны были быть уточнены на местности при осуществлении строительства. Их вынос является доступной услугой для каждого землепользователя, которую предоставляют землеустроительные организации, геодезисты и кадастровые инженеры.

«Родионова могла получить кусок участка через процедуру перераспределения, после чего приступить к строительству. Сейчас же она не может претендовать на эту процедуру, так как смежный участок уже сформирован и продан другим лицам. Исковые требования администрации сельского поселения об освобождении смежного земельного участка и о сносе возведенного на нем строения были удовлетворены», — пояснила Татьяна Васильева. На снос постройки отвели чуть больше двух недель.

Фото hariankepri.com

Земельный участок без уточненных границ может привести к сносу построенной недвижимости.