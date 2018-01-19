Потеснит ли храм обелиск?

В деревне спорят, что важнее — память или вера

В селе Икково Чебоксарского района решили построить заново некогда разрушенную церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, заложенную еще в конце XVIII века. Доброе, благое дело. Только вокруг строительства этой церкви вот уже два года ведутся споры — место для нее выбрано рядом с памятником павшим в Великой Отечественной войне односельчанам.

Расстояние между ними мизерное — не более десяти метров, поэтому сразу встал вопрос о переносе обелиска в другое место. Более того, рядом яблоневая аллея, посаженная в честь павших, и часть деревьев придется вырубать. Вдобавок тут же находится захоронение пяти комсомольцев, убитых кулаками в конце 1920-х годов. Здесь же хоронили и церковных служителей.

Решение о строительстве храма, как положено, принимал приходской совет из полутора десятков учредителей. Один из них — состоятельный человек, пожертвовавший солидную сумму. Среди сельчан был проведен опрос, подавляющее большинство высказало одобрение. Журналист «СЧ» на месте также опросил около десятка жителей, и ни один не был против строительства храма в данном месте. Собственно, строительство уже началось — забиты сваи, рядом высятся штабеля кирпича.

Но не все икковцы его сторонники — более 20 человек не одобрили возведение храма рядом с памятником, есть, мол, другое более подходящее место — рядом со старой школой. Об этом они написали в нашу редакцию. В течение двух последних лет направлялись жалобы и в другие инстанции, в том числе в российский Союз ветеранов. Председатель cоюза генерал армии Михаил Моисеев обратился в прокуратуру Чувашии с просьбой разобраться в ситуации. Как на днях сообщили в ее пресс-службе, «основания для прокурорского реагирования не найдено».

Но усилия активистов не пропали даром — было обещано памятник не трогать. Глава Сирмапосинского сельского поселения Рамиль Гельметдинов, вместе с которым мы побывали на месте строительства, заверил даже, что в ближайшее время выделит средства на ремонт ограды памятника. Правда, без вырубки девяти яблонь не обошлось, а захоронение будут переносить в другое место.

Хорошо, если этим и ограничатся и памятник останется на своем месте. Но у противников есть сомнения насчет этого — просто пока, мол, решили усыпить бдительность. Когда развернется полномасштабное строительство церкви, обелиску трудно будет уберечься от «ран», рано или поздно его все же перенесут, считают они. Новое место обозначено и на сельском плане, размещенном в открытом доступе.

Подобные коллизии решаются, конечно, по усмотрению сельчан. На всех не угодишь, оппозиция всегда найдется по любому вопросу. Тут, видимо, надо полагаться на простое большинство.

Но вот что не дает покоя… Может, не стоило изначально располагать храм рядом с памятником? Это ведь тоже святое место. Да, верующих коробило, что старую церковь использовали под амбар, клуб и даже солдатскую казарму, как это было по всей стране. А не подобным ли образом теперь выглядит она, вынуждая «подвинуться» памятник? Кое-кто из сельчан ничего плохого не видит в том, что памятник «переедет» на новое место, — чего тут, мол, особенного… Но вспомните, как нас задевает перемещение памятников нашим воинам где-нибудь за границей? Нет ли тут схожести?

Памятник отодвинуть можно. Но нет ли в этом неуважения к памяти?