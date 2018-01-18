В Чувашии прошел бенефис самой читающей семьи

С книжкой по жизни

Символически провожая Год Матери и Отца, в центральной библиотеке Комсомольского района на днях чествовали самую читающую семью.

После работы каждый из нас спешит домой, к своей семье. Кто-то устраивается у телевизора посмотреть любимый сериал, кому-то интересно посидеть у компьютера, некоторые предпочитают отдых со спицами в руках, и, к сожалению, лишь немногие в наше время проводят свободное время с книгой. Между тем привычку к чтению прививают прежде всего родные люди. Одна из таких семей — Калашниковы. Они давние друзья библиотеки.

На встречу с ними в библиотеку пришло на удивление много народу. Гости с интересом изучили выставку книг из читательских формуляров семьи «Свет книг не гаснет в нашем доме», посмотрели подготовленную Калашниковыми презентацию «Моя семья — моя радость». Бенефицианты рассказали о себе и своих литературных увлечениях, охотно отвечали на вопросы, участвовали в интеллектуальной игре.

Как поведала корреспонденту «СЧ» заведующая отделом обслуживания Централизованной библиотечной системы Комсомольского района Валентина Боровкова, глава семьи Владимир Леонтьевич работает судебным приставом, к тому же он ярый приверженец спортивного образа жизни, увлекается гиревым спортом, что и определило его литературные предпочтения — преимущественно спортивные издания и детективы. Мама Галина Евгеньевна — инспектор по кадрам в местном ДОСААФ. Как хорошей хозяйке, ей интересны книги и другие издания по домашнему хозяйству, ну и как любой женщине — увлекательные романы.

Интерес к чтению среднее поколение переняло от старшего — в семье много лет хранят традиции чтения и уважения к книге. Бабушка Ольга Алексеевна и дедушка Евгений Иванович Владимировы — тоже активные читатели библиотеки. Если выбор бабушки в основном совпадает с выбором Галины Евгеньевны, то в формуляре деда немало исторической литературы, что, возможно, определило серьезный интерес к истории его внука — пятиклассника Святослава. По словам Валентины Георгиевны, несмотря на свой юный возраст, парень давно уже переступил «детскую» ступень изучения исторической науки и предпочитает труды для взрослых. А дочь и внучка Юлия, студентка педагогического университета, все больше поклонница современной литературы.

«Хочется верить, что, пока есть такие семьи, традиции чтения никогда не угаснут, и библиотеки не будут пустовать», — подчеркнула Валентина Боровкова.

Фото cap.ru

Директор ЦБС Нина Ядрова пожелала, чтобы эта семья любимое свое занятие — чтение книг — сохранила на всю жизнь, и вручила ее членам Почетную грамоту и подарки (на снимке слева направо — Валентина Боровкова, Нина Ядрова, Галина, Святослав и Владимир Калашниковы, а также бабушка Ольга Владимирова).