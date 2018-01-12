Вехи Посланий

В них отражается история республики

Во вторник, 16 января, Глава Чувашской Республики огласит ежегодное Послание Государственному Совету и народу Чувашии. Это будет уже восьмое по счету такое обращение Михаила Игнатьева. Давайте попробуем кратко напомнить хотя бы некоторые моменты из них.

Как известно, в соответствии с Конституцией Чувашии Глава республики ежегодно обращается к парламенту с Посланием об основных направлениях государственной политики и о выполнении программ социально-экономического развития. Первое такое обращение на 2011 год было озаглавлено «В молодежь надо верить!»

Уходивший 2010 год запомнился небывалой засухой и лесными пожарами — их площадь составила 10421 га, экономика еще не оправилась от кризиса 2008 года. Поэтому Михаил Игнатьев много внимания уделил охране природы, а также мерам по стимулированию развития сельского хозяйства и промышленности республики, инвестиционной привлекательности региона.

«Чем больше будет на предприятиях и в организациях молодых профессионалов, готовых рисковать, предлагать собственные неординарные методы, тем более успешным и продуктивным будет направление, в котором они работают. И такой подход применителен к любой сфере — технической, экономической, социальной и бюджетной», — говорилось в Послании.

Было там сказано также о необходимости ужесточить контроль за эффективным освоением земельных участков, выделенных под строительство, и разработать механизмы их изъятия. Уделено внимание проблемам в жилищно-­коммунальном хозяйстве, куда пришло много фирм-­однодневок и недобросовестных бизнесменов, усилению борьбы с коррупцией, доступности дошкольного образования, многим другим актуальным для республики вопросам.

На 2012­й год были назначены выборы Президента России, и в их преддверии на местах обострилась политическая борьба.

В Послании на 2012 год «Все для человека и во имя человека» Михаил Игнатьев упоминает, что оппоненты в рамках предвыборной ситуации поднимают тему якобы чрезмерного госдолга республики. На что Глава республики отвечает: «…Я ответственно заявляю: Чувашия выполняет свои долговые обязательства, успешно снижая долговую планку, обеспечивает полную и своевременную выплату всех первоочередных социально значимых платежей и даже взяла на себя новые социальные обязательства». Нынче, как известно, снова приближаются президентские выборы, и опять от оппонентов слышны упреки по поводу госдолга. Только теперь властям республики вменяется в вину, что он слишком маленький — другие, мол, живут в долг…

В Послании констатируется снижение безработицы, рост зарплат в регионе. Отмечается, что продолжительность жизни у нас выше, чем в среднем по России, но очереди в поликлиниках еще большие из­-за нехватки врачей, особенно узких специалистов. Как и за год до этого, Глава республики уделяет внимание нехватке мест в детских садиках, необходимости ремонта школьных зданий.

В Послании на 2013 год «Трудиться на благо родного края, жить по закону и по совести» отмечалось, что прошедший год был для Чувашии удачным: «Индекс промышленного производства составил 107,2% (по России — 102,6%).

Чувашия среди регионов Приволжского федерального округа в 2012 году заняла первое место по производству машин и оборудования. В нашей республике производятся каждый третий российский бульдозер, каждый седьмой грузовой железнодорожный вагон».

«С глубоким удовлетворением отмечаю, что в 2012 году, впервые за последние 20 лет, естественная убыль населения сменилась приростом. В последний раз в нашей республике он наблюдался в 1992 году», — говорилось в программном документе. Отмечались успехи в модернизации здравоохранения и ставились задачи на будущее: «Согласно моему указу в 2013–2015 годах на территории сельских поселений будут открыты 100 модульных фельдшерско-­акушерских пунктов».

Сдвинулась с мертвой точки проблема нехватки мест в детсадах: «Напомню, что за последние двадцать лет не было введено в эксплуатацию ни одного нового детского дошкольного образовательного учреждения.

Масштабное строительство началось в прошлом году, введено в эксплуатацию 8 новых зданий детских садов. Кроме того, начали работать 39 групп на 975 мест в свободных помещениях школ. Всего за прошлый год в сфере дошкольного образования создано 3514 новых мест».

«27 раз прозвучало слово «развитие», 19 раз — «услуги», «необходимо» — также 19 раз. Местоимение «мы» Глава республики употребил 11 раз, слово «я» прозвучало в три раза меньше. Текст Послания Михаил Игнатьев зачитывал с листа, хотя в позапрошлом году использовал планшет. 7 раз речь Главы прерывали аплодисменты», — так начали свой репортаж с оглашения Послания на 2014­й год наши коллеги из ГТРК «Чувашия».

«12 наших школ попали в список 500 лучших в стране, а лицей №3 — в 25 лучших школ страны», — отметил тогда Михаил Игнатьев. Отремонтировано каждое второе учреждение здравоохранения, закуплено новое оборудование, в республике появилось 20 новых фельдшерско­-акушерских пунктов, молодые врачи потянулись в село. Тем не менее довольны качеством медпомощи пока только 46% населения.

В Послании на 2015 год Глава Чувашии сообщил, что по итогам минувшего года в Чувашии ввод жилья на одного человека составил 0,7 квадратного метра. Это один из лучших показателей в ПФО. Развивается ипотечное жилищное кредитование.

С 2010 года количество получателей ипотечных кредитов и займов в Чувашии увеличилось в 2,4 раза, а площадь жилья, приобретенного с помощью ипотечных кредитов, — более чем в два с половиной раза.

Активно ведется работа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 2012 года. Как известно, эту важнейшую программу республика выполнила одной из первых.

«Прошел еще один год нашей совместной плодотворной работы. Он был непростым. Россия да и весь мир столкнулись с нарастающими вызовами и угрозами. Против нашей страны действует режим санкций. Ситуация на нефтяном и валютном рынках осложняется. Все это отражается на экономике регионов», — такими словами начал Послание­2016 Глава Чувашии.

Тем не менее особое внимание в документе уделяется охране здоровья населения. Отмечено, что решена многолетняя проблема — местами в садиках удалось обеспечить всех детей старше трех лет. «В 60 процентах муниципалитетов обеспечены местами в детских садах дети с 2 лет. Теперь это нужно сделать и в других муниципальных образованиях», — говорится в Послании.

Михаил Игнатьев предложил учредить премии Главы Чувашии для педагогов, подготовивших победителей и призеров всероссийских и международных предметных олимпиад, а также олимпиад по профессиональному мастерству.

А среди основных приоритетов Послания на 2017 год, как наверняка помнят наши читатели, были обозначены обеспечение достойных условий жизни для всех граждан, хорошего образования для молодежи, профессионального роста для работающего населения, поддержка молодых и многодетных семей. Тот год в республике объявлен Годом Матери и Отца.

Отмечено, что республика заняла 3­е место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов Приволжского федерального округа. «Взвешенная бюджетная политика позволила выйти на новый уровень в управлении государственным долгом. Нам удалось в 2,4 раза в сравнении с 2009 годом сократить расходы на обслуживание государственного долга», — говорилось в Послании-2017.