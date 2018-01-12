Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!

Примите искренние поздравления с Днем российской и чувашской печати!

Благодаря вам люди узнают о важных событиях в жизни страны и мира, оперативно знакомятся со значимой для общества информацией. Не менее ценной является ваша деятельность в сфере просвещения населения, решения социальных проблем.

Вы всегда на передовой, рассказываете о достижениях, свершениях и переменах, даете оценку явлениям и фактам. Это сложная и ответственная миссия, с которой достойно справляются работники печати. Не случайно в минувшем году целый ряд республиканских изданий стали призерами и лауреатами крупнейших всероссийских конкурсов.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения, успехов в работе и новых профессиональных достижений!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев

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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Почти три столетия российская прокуратура занимает особое место среди правоохранительных органов, обеспечивая верховенство закона, защиту прав граждан и государства. Именно органам прокуратуры принадлежит ведущая роль в координации деятельности всех правоохранительных структур по борьбе с противоправными проявлениями.

Надежным залогом укрепления российской государственности является работа сотрудников прокуратуры Чувашии, с честью выполняющих свою миссию в регионе. Вас отличают высокий профессионализм, верность служению Отечеству, принципиальность, ответственность и полная самоотдача.

Уверен, что эффективное взаимодействие органов власти с прокуратурой и в дальнейшем будет способствовать обеспечению правовой стабильности, развитию экономики, повышению уровня и качества жизни населения Чувашской Республики.

Хочу выразить огромную признательность ветеранам прокуратуры, которые внесли достойный вклад в укрепление законности, правопорядка и передают свой опыт молодому поколению.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях на благо нашего любимого Отечества!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев