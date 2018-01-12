Михаил Игнатьев встретился с участниками Детского хора России

После концерта в Кремле — песня в Доме правительства

В конце декабря участники Детского хора России из Чувашии выступили в концерте «Зимняя сказка» в Государственном Кремлевском дворце в Москве и вернулись домой. Здесь им снова довелось спеть в необычном для себя месте. В этот раз звонкая песня лилась в стенах чувашского Дома правительства.

Восьмерых школьников из детского хора «Соловушки» чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина и двух юных хористов из Новочебоксарска и Комсомольского района республики пригласил на встречу Глава Чувашии. А также художественного руководителя «Соловушек» Александру Васильеву, побывавшую в Москве в качестве хормейстера сводного Детского хора России.

Несмотря на свою юность, чувашские хористы уже большие артисты. Вот и присутствие Главы республики их нисколько не смущало — держась вполне раскованно, они шутили и смеялись… С горящими глазами рассказали ребята о своем выступлении и подготовке к нему, улыбаясь, вспоминали и песни, исполненные в составе Детского хора России в День республики.

«Все участники Детского хора России прекрасно помнят Чебоксары, поют гимн Чувашии и песню «Жаворонок», которые вошли в репертуар хора», — рассказала руководитель группы.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что выступление ребят в составе Детского хора России вызвало живой отклик зрителей, в Государственном Кремлевском дворце хор слушал и высоко оценил Президент России. «Наши сердца наполняются гордостью за ваши успехи», — пожелав школьникам движения вперед, сказал руководитель региона.

Говорили в этот день и о будущем — обсуждали популяризацию хорового искусства в Чувашии. Так, за последний год посещаемость детских музыкальных школ увеличилась на 7%, выросло и число участников хоровых коллективов.

Фото cap.ru

Ребята одинаково ответственно относятся к каждому выступлению — будь то Кремлевский дворец, республиканский Дом правительства или школьный актовый зал.