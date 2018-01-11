Первые полчаса стоянки — бесплатно

В растущем городе не обойтись без паркоматов

Далеко не все чебоксарские автолюбители с энтузиазмом отнеслись к появлению в чувашской столице платных парковок, но факт остается фактом: в декабре эти стоянки уже заработали в полную силу.

Сегодня парковками в чувашской столице занимается городской комитет по управлению имуществом — как говорят в ведомстве, так вышло «волей случая». Впрочем, стоянки не только носят социальный характер, но и приносят доход в бюджет, поэтому такие функции горкомимущества вполне логичны.

Подводя перед новым годом итоги работы своей команды в 2017-м и, в частности, говоря о парковках, председатель горкомимущества Юрий Васильев предположил: через какое-то время они станут существенным источником доходов города. Пока же, в декабре, нововведение принесло в городской бюджет около 46 тысяч рублей.

«Понятно, что это незначительная часть, но будет хорошо, если со временем окупим оборудование», — продолжил Васильев, приведя в пример соседний Нижний Новгород, где окупить оснащение стоянок смогли за полтора года.

Уже сегодня выполнена одна из задач платных парковок: на четырех площадках (у Главпочтамта, на Деловом проезде, перед железнодорожным вокзалом и старым Домом правительства), раньше заполненных машинами под завязку, можно припарковаться без проблем. И, кстати, расценки в Чебоксарах вполне демократичные: 30 рублей в час, причем первые полчаса стоянки бесплатны.

Отвечая на вопрос о заполняемости платных площадок, Васильев сказал, что цель заполнить их совсем не ставится, главное — чтобы припарковаться могли те, кто подъехал к вокзалу или к нужному учреждению временно. «Как и во всех городах, где вводится платный паркинг. Наша цель — разгрузка центра города, чтобы люди не приезжали на личном транспорте на работу, не ставили машины во дворах и проездах. Наша с вами цель — добиться, чтобы население больше пользовалось общественным транспортом», — продолжил руководитель горкомимущества, отметив, что сам он передвигается именно на общественном транспорте. Грамотная организация парковочного пространства — неотъемлемое условие гармоничного развития большого города, подчеркнул напоследок Васильев, добавив, что если поначалу были сбои в работе оборудования, то сегодня эти ошибки устраняются. Привыкают к платным стоянкам и чебоксарцы.

Фото cap.ru

Первые паркоматы появились в Чебоксарах еще летом, в полную силу они заработали в декабре.