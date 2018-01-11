Что хочу, то и ворочу?

Возбуждено новое уголовное дело в отношении начальника финансового отдела города Новочебоксарска.

Она подозревается в присвоении бюджетных денег с использованием служебного положения, сообщили в СУ СКР по Чувашии. По версии следствия, с января 2013 по апрель прошлого года начальник финотдела незаконно, без соответствующих решений главы администрации, издала 26 приказов о своем премировании на общую сумму свыше 20 тысяч рублей и получила их.

Ранее в отношении подозреваемой было возбуждено три уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий, присвоения и растраты с использованием служебного положения. В частности, как следует из материалов дела, аналогичным образом она в 2012 году незаконно премировала себя, издав 13 приказов, на общую сумму около 88 тысяч рублей.

Кроме того, незаконно оплатила за счет вверенных ей бюджетных средств административные штрафы на общую сумму 3 тысячи 700 рублей, которые были наложены на работника возглавляемого ею структурного подразделения в связи с нарушением им правил дорожного движения при управлении служебным транспортом.

Также, по версии следствия, в ноябре 2012 и июне 2013 года, превышая должностные полномочия, главный финансист администрации лично издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы — сначала второго, а потом первого класса. При этом второй приказ она подписала якобы за особые отличия в службе на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии, хотя не имела права этого делать. В результате в последующем она незаконно получала ежемесячные выплаты за вышеуказанные чины из муниципального бюджета.

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.