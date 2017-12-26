Строительство биатлонного комплекса будет продолжено

Побегут и постреляют

Эту хорошую новость Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил на встрече с биатлонисткой Татьяной Акимовой — член сборной команды России на несколько дней вернулась домой перед новогодними сборами.

Напомним читателям «СЧ» предысторию вопроса. Строительство Центра олимпийской подготовки по биатлону в Чебоксарах на базе спортшколы олимпийского резерва №2 Минспорта Чувашии началось в конце 2014 года. Многое из запланированного по проекту уже сделано. Построено, в частности, административно-бытовое здание с комфортабельными раздевалками, помещениями для подготовки лыж, а также трибунами, комментаторскими кабинами и гостиничными номерами. Закуплено оборудование, в том числе стрелковые электронные установки и ратрак — он уже второй сезон используется для укладки лыжных трасс.

А вот строительство лыжероллерной трассы с асфальтированным покрытием и биатлонного стрельбища на 30 стрелковых электронных установок пришлось приостановить, когда рабочие уже начали укладку асфальта. Причина — и трасса, и стрельбище частично находились на территории государственного лесного фонда, сообщают в Минспорте республики. В связи с внесенными в федеральный закон изменениями, касающимися освоения земель лесного фонда, положительное заключение на строительство лыжероллерной трассы было отменено.

Но с земельным вопросом удалось разобраться. Как отметил Михаил Игнатьев на встрече с Татьяной Акимовой, Правительство России приняло решение о переводе данного участка лесного фонда в категорию земель рекреационного назначения особо охраняемых территорий и объектов. Это позволит продолжить строительство лыжероллерной трассы. Глава республики сообщил, что на завершение строительства биатлонного комплекса в бюджете Чувашии на 2018 год заложено 100 млн рублей. Сами работы предполагается выполнить во 2-3 кварталах 2018 года.

Несмотря на сложности со строительными работами, тренировочный процесс лыжников и биатлонистов не прекращался. Летом члены сборной команды Чувашии готовились к новому сезону на базе физкультурно-оздоровительного центра «Росинка», где построена современная лыжероллерная трасса, сообщили « СЧ» в Минспорте Чувашии. А к началу зимнего сезона на базе центра подготовили более 10 лыжных трасс, от 400 метров до 10 км, есть и стрельбище с 20 механическими установками. Сейчас в спортшколе тренируются 372 спортсмена, в том числе 87 — в отделении лыжных гонок и 139 — в отделении биатлона. А 5 января на двухнедельные сборы в Чебоксары приедут воспитанники отделения лыжных гонок одной из спортшкол Москвы.

— После завершения строительства трассы и стрельбища тренировочный процесс в центре будет идти круглогодично. А благодаря освещению на трассе и тренировки, и соревнования мы сможем проводить также в вечернее время, — рассказал «СЧ» директор СШОР № 2 Николай Николаев. — Продолжение строительства биатлонного комплекса станет хорошим подарком для всего спортивного сообщества Чувашии — ведь здесь будут созданы отличные условия не только для лыжников и биатлонистов, но и для представителей других видов спорта.

Рада и Татьяна Акимова, начинавшая биатлонную карьеру именно в этой спортшколе. «Какая отличная новость! — написала она после встречи на своей страничке ВКонтакте. — Глава республики Чувашия Михаил Васильевич Игнатьев пообещал все-таки возобновить работы и достроить биатлонный комплекс в 2018 году. Это очень радует и обнадеживает!»

А болельщики, в свою очередь, возлагают немалые спортивные надежды на саму Татьяну. «Все поклонники биатлона пристально следят за вашими выступлениями на этапах Кубка мира, — отметил на встрече с Акимовой Михаил Игнатьев. — Мы рассчитываем увидеть вас в следующем году на зимних Олимпийских играх. Надеемся, что все вопросы по участию россиян на Олимпиаде 2018 года будут решены в пользу спортсменов».

ФОТО СШОР № 2

Взамен прежних механических мишеней на стрельбище вскоре установят новые, электронные.