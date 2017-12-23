Потянулась ниточка…

Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего директора учебно-производственного комбината Минстроя Чувашии.

Он подозревается в присвоении бюджетных денег с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по Чувашии. По версии следствия, с сентября 2013-го по октябрь прошлого года директор комбината необоснованно, без соответствующих решений работодателя — Минстроя — начислил себе выплаты компенсационного характера «за напряженность и интенсивность труда» на общую сумму свыше 270 тыс. рублей, получив деньги, похитил их.

Ранее в отношении руководителя комбината было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В августе 2016 года директор в интересах коммерческой организации, подконтрольной его знакомому, переуступил ей право требования долга с платежеспособного контрагента комбината в размере 98,5 тыс. рублей за половину этой суммы, заключив соответствующий договор. В итоге комбинату был причинен материальный ущерб на сумму свыше 46 тыс. рублей (в сентябре 3 тыс. рублей указанный контрагент перевел на расчетный счет УПК).