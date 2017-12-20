Весело, заборно…

12 декабря путь пешеходам, следующим через железнодорожный мост по проспекту И.Я. Яковлева в Чебоксарах, перегородил забор. Само собой, без возмущенных откликов это событие обойтись не могло. Не остались в стороне и наши читатели, прокомментировавшие на сайте «Советской Чувашии» установку забора.

«Алена»:

— Каждый день хожу там с работы. Вы видели эту обшарпанную лестницу, а опасный тоннель, по которому предлагается ходить??? Это же тихий ужас… Лестницу не чистят от снега, она очень крутая, я, молодая, там, может, и спущусь, а старики, родители с колясками? Нет слов. А тоннель? Пусть чиновники и начальники железной дороги сами хоть раз там прогуляются. Месить эту жижу, да еще и быть облитой грязью от проезжающих машин. Нет уж. Я буду ходить так, как ходила прежде. И никакой забор меня не остановит.

«Татьяна»:

— Подали жалобу в администрацию города в электронном виде, текст обращения можете прочесть ниже:

«12 декабря на ж/д переезде в г. Чебоксары (а именно между остановкой «Дом печати» и районом вокзалов и других немаловажных социально значимых объектов) установили металлическое ограждение для «непрохода» граждан в целях «безопасности» по инициативе начальника Горьковской ж/д Лесуна А. с согласия администрации города. По словам начальника ж/д Лесуна А., «поток поездов в этом месте интенсивный». Вы это серьезно? Наибольший переход населения через пути осуществляется в то время, которое не является интенсивным для поездов. И когда вообще на нашей тупиковой ж/д ветке был интенсивный поток поездов? … Ссылаться на нижний переход по лестнице через тоннель как минимум неразумно! Данный путь никем не очищается (имею в виду лестницы), при спуске на дорогу неминуемо на человека осаждаются брызги, копоть и грязь от транспорта, а сами лестницы?— вы видели, в каком они состоянии? По ним невозможно спускаться, угол их наклона не соответствует нормам, очень крутой спуск. Подумайте о пожилых людях и родителях с детьми! Предложение по проходу через подземный переход между автовокзалами тоже малоадекватно. Данный путь не является «попутным» для основной массы пешеходов. Просим пересмотреть действия управления ж/д и принять меры в интересах горожан».

Посмотрим, как быстро нам ответят. Просим всех заинтересованных быть активными и обращаться в органы исполнительной власти. Действуя вместе, больше шансов быть услышанными.

«Alexey Donskoy»:

— Сотни, если не тысячи людей ежедневно идут через этот переход на работу. Теперь, вместо того чтобы сделать нормальный переход, у всех этих людей отобрали в среднем по полчаса. Потому что обход составляет отнюдь не десять метров, а целый километр, причем по не сильно благоустроенным дворам. К слову, мамы с колясками на этом переходе тоже встречались регулярно — им тоже в обход? Железнодорожники просто обязаны были сначала сделать переход, включая спуск для колясок, в т.ч. инвалидных, и защитный экран, отделяющий пешеходную дорожку от проезжей части, и только потом говорить о закрытии пути через рельсы!.. Надеюсь на восстановление здравого смысла в этом вопросе.