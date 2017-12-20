Весело, заборно…

12 декабря путь пешеходам, следующим через железнодорожный мост по проспекту И.Я. Яковлева в Чебоксарах, перегородил забор. Само собой, без возмущенных откликов это событие обойтись не могло. Не остались в стороне и наши читатели, прокомментировавшие на сайте «Советской Чувашии» установку забора.
«Алена»:
— Каждый день хожу там с работы. Вы видели эту обшарпанную лестницу, а опасный тоннель, по которому предлагается ходить??? Это же тихий ужас… Лестницу не чистят от снега, она очень крутая, я, молодая, там, может, и спущусь, а старики, родители с колясками? Нет слов. А тоннель? Пусть чиновники и начальники железной дороги сами хоть раз там прогуляются. Месить эту жижу, да еще и быть облитой грязью от проезжающих машин. Нет уж. Я буду ходить так, как ходила прежде. И никакой забор меня не остановит.
«Татьяна»:
— Подали жалобу в администрацию города в электронном виде, текст обращения можете прочесть ниже:
«12 декабря на ж/д переезде в г. Чебоксары (а именно между остановкой «Дом печати» и районом вокзалов и других немаловажных социально значимых объектов) установили металлическое ограждение для «непрохода» граждан в целях «безопасности» по инициативе начальника Горьковской ж/д Лесуна А. с согласия администрации города. По словам начальника ж/д Лесуна А., «поток поездов в этом месте интенсивный». Вы это серьезно? Наибольший переход населения через пути осуществляется в то время, которое не является интенсивным для поездов. И когда вообще на нашей тупиковой ж/д ветке был интенсивный поток поездов? … Ссылаться на нижний переход по лестнице через тоннель как минимум неразумно! Данный путь никем не очищается (имею в виду лестницы), при спуске на дорогу неминуемо на человека осаждаются брызги, копоть и грязь от транспорта, а сами лестницы?— вы видели, в каком они состоянии? По ним невозможно спускаться, угол их наклона не соответствует нормам, очень крутой спуск. Подумайте о пожилых людях и родителях с детьми! Предложение по проходу через подземный переход между автовокзалами тоже малоадекватно. Данный путь не является «попутным» для основной массы пешеходов. Просим пересмотреть действия управления ж/д и принять меры в интересах горожан».
Посмотрим, как быстро нам ответят. Просим всех заинтересованных быть активными и обращаться в органы исполнительной власти. Действуя вместе, больше шансов быть услышанными.
«Alexey Donskoy»:
— Сотни, если не тысячи людей ежедневно идут через этот переход на работу. Теперь, вместо того чтобы сделать нормальный переход, у всех этих людей отобрали в среднем по полчаса. Потому что обход составляет отнюдь не десять метров, а целый километр, причем по не сильно благоустроенным дворам. К слову, мамы с колясками на этом переходе тоже встречались регулярно — им тоже в обход? Железнодорожники просто обязаны были сначала сделать переход, включая спуск для колясок, в т.ч. инвалидных, и защитный экран, отделяющий пешеходную дорожку от проезжей части, и только потом говорить о закрытии пути через рельсы!.. Надеюсь на восстановление здравого смысла в этом вопросе.
Весело, заборно…
12 декабря путь пешеходам, следующим через железнодорожный мост по проспекту И.Я. Яковлева в Чебоксарах, перегородил забор. Само собой, без возмущенных откликов это событие обойтись не могло. Не остались в стороне и наши читатели, прокомментировавшие на сайте «Советской Чувашии» установку забора.
2 Ответы
Между прочим, в первый день за час у перекрытого перехода было собрано более 150 подписей.
Если учесть, что соглашался подписываться примерно каждый третий, то за этот час через переход прошло почти полтысячи человек!
Самое простое решение, которое устроит всех жителей: необходимо обязать РЖД убрать забор и сделать в этом месте нормальный пешеходный переход.
Было печально наблюдать за бабкой, вынужденной скакать через заборы и со скользкой дорогой. Как-то опасно. Подскользнется… но очнется ли?