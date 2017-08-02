Серьезных нарушений нет

Вчера Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светланой Аристовой, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Светлана Аристова представила информацию об итогах проверочных работ за первое полугодие и основных направлениях деятельности палаты. В 2017 году состоялось 41 контрольное мероприятие, проводились проверки таких значимых программ, как переселение граждан из аварийного жилфонда, выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт школ.

«Финансовый менеджмент в республике на очень высоком уровне, серьезных нарушений не выявлено. Мы проверили 42 млрд рублей, нарушений зафиксировано менее 1 процента. 70 процентов нарушений — это результат бухгалтерских ошибок методологического характера. Нецелевое использование средств — единичные случаи», — сообщила Светлана Аристова. По ее словам, за первое полугодие в бюджет возвращено 37 процентов средств от выявленных нарушений.

«Это значимый результат. Мы, используя все инструменты, восстанавливаем принцип возвратности бюджетных средств», — подчеркнул Михаил Игнатьев.