Каждый рубль достигнет цели

В ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Ключевой темой очередного заседания Кабинета Министров Чувашии стал республиканский бюджет. Его уточнили во второй раз с начала года.

«Проект бюджета по итогам 2017 года будет исполнен с ростом собственных доходов на 4,4% к аналогичному периоду 2016 года. Это позитивная динамика, говорящая о том, что, несмотря на сложности, реальный сектор работает. Я хотел бы выразить слова благодарности всем тем налогоплательщикам, которые открыто работают и отчисляют все платежи во все уровни бюджета», — начал заседание Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

В целом по доходам республиканская казна прирастет более чем на 2,2 млрд руб., в том числе по собственным доходам более чем на 1 млрд руб. При этом плановые назначения собственных доходов увеличиваются в основном за счет роста налоговых поступлений на 973 млн руб.

Вторая часть средств, за счет которых происходит увеличение доходной части, — безвозмездные поступления из федерального бюджета и внебюджетных источников в общей сумме 1,2 млрд руб.

Тут выделяются целевые средства на переселение граждан из аварийного жилья (888,8 млн руб.), на развитие агропромышленного комплекса (132,6 млн руб.), на поддержку малого и среднего предпринимательства (106,2 млн руб.), сообщила вице-премьер, министр финансов Светлана Енилина.

За счет роста доходов увеличиваются расходы по многим важным направлениям. Так, на реализацию мероприятий по линии здравоохранения дополнительно направят 434 млн руб.

Эти деньги предполагается потратить, в частности, на создание центра ядерной медицины, приобретение лекарств и семи машин скорой помощи, строительство ФАПа в деревне Большие Карачуры Чебоксарского района.

На 291,5 млн руб. увеличивается финансирование сферы образования и почти на 208 млн — культуры. Соответственно 37 млн и 98 млн из этих средств запланировано направить на повышение заработной платы педагогам и работникам муниципальных учреждений культуры. Хорошие перспективы открываются в дорожном строительстве — свыше 167 млн руб. дополнительно закладывается на проектирование, строительство и реконструкцию дорог общего пользования, прежде всего в глубинке. Предполагается ремонт дорог «Урмары — Тегешево — Б. Кайбицы» в Урмарском районе, «Комсомольское — Яльчики — Новые Шимкусы» в Яльчикском районе, «Аниш — Нюшкасы» в Янтиковском районе, а также нескольких улиц в поселке Вурнары.

Не оставлен без внимания «инициативный бюджет». «Выделяем 20 миллионов, чтобы поддержать инициативы жителей республики по благоустройству отдельных территорий в сельских поселениях, райцентрах, чтобы создать красоту в общественных местах», — заявил Михаил Игнатьев.

Благодаря внесенным изменениям доходы республиканского бюджета составят 43,2 млрд руб., увеличившись на 22,9 проц. против первоначальной суммы, а по расходам — 44,4 млрд руб., что на 26,7 выше первоначально запланированного. При этом дефицит бюджета уменьшится на 100 млн руб. и составит 1,2 млрд руб., привела расклад Светлана Енилина.

«Каждый бюджетный рубль должен быть направлен по целевому назначению, жители республики должны почувствовать реальные изменения к лучшему», —подытожил Глава Чувашии.