Для расширения сотрудничества

24 июля Михаил Игнатьев и руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в городе Казани Олег Исаев обсудили расширение сотрудничества нашей республики и Беларуси, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев отметил особое место Республики Беларусь в числе наших внешнеторговых партнеров. В эту республику поставляются продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, электротехническая продукция, продукция деревообработки, кондитерские изделия и продукция легкой промышленности. Глава Чувашии также рассказал о своем участии 29–30 июня в Москве в работе IV форума регионов России и Беларуси, дальнейших намерениях по развитию партнерства. «Мы будем создавать благоприятную среду для развития взаимовыгодного сотрудничества. Полагаю, что наши отношения по всем направлениям будут усиливаться», — отметил он.

«У нас есть взаимосвязанный промышленный комплекс, определенная кооперация поставок электротехнической продукции, автокомпонентов и сельскохозяйственной продукции. Сложившиеся рабочие механизмы позволят развивать и диверсифицировать наши отношения с учетом новых реалий, инноваций, которые диктует время», — ответил Олег Исаев.