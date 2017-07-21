Как строить бизнес без помех

ИНВЕСТИЦИИ СТРЕМЯТСЯ ВВЕРХ

Инвестиционный климат в Чувашии все больше отвечает запросам бизнес-сообщества. За последние годы в этом направлении удалось многого добиться. Второе место республики среди 85 регионов страны в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности — тому подтверждение. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо находить дополнительные внутренние резервы и создавать наиболее комфортную среду для ведения бизнеса в регионе, говорилось на недавнем Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе республики.

— Мы всегда открыты для вас, прислушиваемся к вам, и дальше так же будем работать, — обратился Михаил Игнатьев к деловому сообществу.

Как известно, в 2017 году Чувашия значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге по разрешительным процедурам для организации бизнеса. Выстроена понятная модель надзорной деятельности. В частности, сократилось время получения разрешений на строительство, постановки на кадастровый учет, уменьшилось количество процедур, необходимых для получения разрешений на подключение к электросетям.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

— В республике многое сделано для снятия бюрократических проволочек. Мы готовы к диалогу. Наша задача — работать на результат.

— Но еще есть куда стремиться, — отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин, подчеркнув, что завоевать лидерские позиции тяжело, но удержаться в лидерах еще тяжелее. — Другие регионы также активно включились в эту работу. Существенных сдвигов добилась, например, Воронежская область. Она улучшила свои позиции сразу на 15 пунктов в Национальном рейтинге.

По словам министра, правительству республики предстоит еще много работы. Самые актуальные вопросы у предпринимателей по-прежнему связаны с землей — это получение разрешения на строительство, включение в градостроительный план.

— Насколько мы можем улучшить эти показатели? — поинтересовался Михаил Игнатьев. — Документы не должны залеживаться, если они качественно выполнены.

Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов отметил, что по итогам первого полугодия этого года по сравнению с 2016 годом срок выдачи разрешения на строительство многоэтажного жилого дома сократился на 6 дней и составляет 75 дней. К 2021 году этот срок сократится до 53 дней.

Говорилось и о том, что услуги предпринимателям в сфере строительства должны оказываться в электронном виде. Необходимо разработать регламент предоставления услуг и растиражировать во всех районах республики. Как доложил Владимир Максимов, государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий сейчас проводится в режиме «одного окна» через республиканский Центр экспертизы и ценообразования в строительстве. С 2021 года ожидается, что 30 проц. услуг в сфере строительства будут предоставляться через МФЦ, 70 проц. — в электронном виде (напрямую администрациями услуги предоставляться не будут). На данный момент через МФЦ уже выдано 159 разрешений на строительство.

Отметили и сокращение сроков регистрации юридических лиц — вместо 11 дней стало 10. Вместе с тем в Едином центре регистрации юрлиц и предпринимателей, созданном на базе ИФНС по Чебоксарам, не помешало бы установить банкоматы для оплаты госпошлины, заметили собравшиеся.

Как сообщила Марина Петрова, руководитель УФНС по Чувашии, в законодательство в последние годы внесен ряд изменений, которые существенно упростили процедуру регистрации юрлица. Активно в налоговых органах развиваются электронные сервисы. С июля 2017 года для налогоплательщиков, представивших заявление на регистрацию юридического лица в электронном виде, срок регистрации сокращен на 1 рабочий день. Сегодня он составляет 2 рабочих дня.

На вопрос, что еще можно предпринять для улучшения инвестиционного климата, отвечали и сами предприниматели. Были высказаны, например, мнения, что для изучения лучших практик представители Чувашии должны чаще выезжать в другие регионы страны. В некоторых из них, к примеру, уже существуют МФЦ для бизнеса. Банкам можно подумать об оказании консалтинговой помощи предпринимателям при условии открытия у них расчетного счета.

Глава Чувашии в очередной раз напомнил: в республике должно быть сделано все возможное для повышения доверия бизнес-сообщества к органам власти. «Вредителей на государственной и муниципальной службе быть не должно», — заявил Михаил Игнатьев.

ДОСЛОВНО

Константин Маскевич, генеральный директор АО «НПО «Каскад»:

— Когда спрашивают, какой у нас инвестиционный климат, я всегда говорю: попробуйте в Германии создать предприятие с нуля. Чтобы создать новое предприятие, построить новые площади, не хватит и 10 лет. Поэтому то, что нам удается сделать в Чувашии за 3-5 лет, — это удивительный прорыв даже для немцев. Они приезжают в Индустриальный парк, смотрят и говорят: такое у них невозможно сделать. Наши возможности, помощь правительства позволяют двигаться вперед. Все тормоза внутри нас. У нас инвестиционный климат прекрасный, изделия есть, российский рынок свободен — можно всегда найти изделие, которое нужно российским потребителям. Сейчас этот рынок заполняют или китайцы с очень плохим товаром, или европейцы с очень дорогим. Мы вполне можем конкурировать с ними.

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Владимир Нюренберг, директор ЗАО «Строймаш»:

—У нас был ряд проектов, где мы пользовались государственной поддержкой. Развиваем предприятие дальше, правда, пока за счет собственных средств. Препятствий для этого не видим. Пытаемся воспользоваться кредитными ресурсами. Ставки, правда, не такие интересные — 11,5 процента. Думаю, их можно было бы и уменьшить. Если говорить об инвестиционном климате, вопросов еще много: это и выделение земли — на перевод участка из одного вида использования в другой требуется около года, и закупка оборудования, его растаможивание и другие. К сожалению, есть еще моменты, когда приходится обращаться в вышестоящие организации: Минэкономики республики всячески оказывает нам поддержку.

Фото Максима Васильева: За последний год срок выдачи разрешения на строительство жилого дома выше четырех этажей сократился на 6 дней и теперь составляет 75 дней.