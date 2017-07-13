Бюджет и бесплатное питание

На состоявшемся вчера заседании Кабинета Министров республики под председательством премьер-министра Ивана Моторина одобрено постановление о поправках в закон «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике».

В частности, согласно изменениям от 28 марта 2017 года в Бюджетном кодексе России основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики используются в качестве единого документа при составлении проекта закона о федеральном бюджете. В связи с этим аналогичные изменения вносятся и в вышеназванный закон Чувашии.

Также одобрено внесение изменений в закон «Об образовании в Чувашской Республике». Законопроект подготовлен для обеспечения бесплатным питанием школьников из малоимущих семей. Напомним, с 2016 года в ведении Минобразования находится Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, где обучаются 225 детей, в том числе 24 ребенка из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по республике. Обычные школы находятся в ведении муниципалитетов, и там принимать такие решения проще, а с кадетами пришлось вносить изменения в закон…

На заседании утверждены поправки и в государственную программу «Экономическое развитие Чувашской Республики». Проектом постановления уточняются объемы ее финансирования, которые с 2012 до 2020 года составят более 119 млрд. рублей. Уменьшаются объемы финансирования за счет средств федерального, местных и внебюджетных источников, в то же время увеличиваются — из республиканского бюджета. На сокращение объемов финансирования подпрограммы «Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике» повлияло изменение сроков реализации подпрограммы на 2014–2018 годы (исключены объемы финансирования в 2019–2020 годах), говорится в документе.

Принято также постановление «О реорганизации бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская клиническая больница № 1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Она произойдет в форме присоединения к нему БУ «Городская больница № 7» Минздрава Чувашии. Рассмотрен также ряд других вопросов, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.