Бездействие ведет к беде

Вчера состоялось заседание Координационного совета при Главе Чувашии по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

Открывая встречу, Михаил Игнатьев напомнил, что на минувшей неделе Президент России Владимир Путин подписал указ, которым период 2018–2027 годов объявлен в стране Десятилетием детства. В связи с этим он поручил актуализировать действующие государственные программы и планы мероприятий, представить предложения для их реализации на уровне республики и муниципальных образований.

На социальную поддержку семьи и детей в республике ежегодно направляется более 3 млрд рублей. Как результат растет количество многодетных семей: по сравнению с 2011 годом число многодетных семей увеличилось почти на 39 процентов, подчеркнул Глава Чувашии. 2017 год по инициативе общественных организаций в республике объявлен Годом Матери и Отца. Один из показателей качества проводимой работы — снижение подростковой преступности. «По итогам пяти месяцев этого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в республике уменьшилось на 29%», — отметил он.

Заместитель председателя общественной организации «Союз женщин Чувашии» Нина Глотова рассказала о реализации проектов семейной направленности. «Мы выделили для работы три реперные точки: обучение, традиции, досуг», — пояснила она. Проводились тематические выставки, концерты, конференции, круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки, организовывался совместный творческий досуг для семей. При каждом женсовете создан Совет отцов.

О реализации федеральной госпрограммы «Доступная среда» на 2011–2020 годы в образовательных организациях столицы Чувашии сообщил заместитель главы администрации города Алексей Маклыгин. В Чебоксарах в 20 детсадах и 33 школах созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Учебный процесс организован в условиях интеграции и инклюзии, на дому и дистанционно. Охват обучением детей школьного возраста составляет 100%.

С 2012 года по 2015 год на создание «доступной среды» в 16 школах направлено около 20 млн рублей. На оснащение общеобразовательных учреждений специализированным учебным, компьютерным, реабилитационным оборудованием, создание сенсорных комнат, гончарных, швейных мастерских, подъемников для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата — более 26 млн рублей. С 2016 года госпрограмма реализуется в детских садах. За это время на создание «доступной среды» пяти дошкольным учреждениям направлено более 14,5 млн рублей. Все новые образовательные учреждения открываются с учетом создания безбарьерной среды для инклюзивного образования.

Министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев, и. о. министра образования и молодежной политики Сергей Кудряшов представили информацию об организации межведомственного взаимодействия по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства. «Работа социальной службы осуществляется на 257 участках, расположенных по территориальному признаку в муниципальных районах и городских округах. Участковые специалисты социальной службы хорошо осведомлены о семьях и несовершеннолетних, проживающих на закрепленных участках, благодаря чему расширяется возможность оказания экстренной адресной социальной помощи, увеличивается эффективность работы с семьями», — доложил Сергей Димитриев.

Глава Чувашии напомнил участникам заседания о трагедии в Цивильске, в результате которой погибла 11-летняя девочка. «Вы говорите о своевременном выявлении социально неблагополучных семей, но гибель ребенка свидетельствует о бездействии всех служб», — отметил он. Руководитель региона потребовал привлечь к ответственности сотрудников, из-за бездействия которых произошла трагедия. И обратил особое внимание на необходимость индивидуальной работы с подростками, находящимися в зоне риска, с социально неблагополучными семьями, сообщает пресс-служба Главы республики.

Михаил Игнатьев, Глава Чувашии:

«Защита материнства и детства, укрепление института семьи — приоритет государственной политики Чувашии. Задача органов власти всех уровней — обеспечение условий для всестороннего, гармоничного развития детей и молодежи».