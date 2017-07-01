За ремонтом следим по карте

За развернувшимися в Чебоксарах масштабными дорожными работами горожане могут наблюдать в режиме онлайн — на сайте администрации столицы Чувашии заработал сервис, информирующий о графике проведения ремонта городских автотрасс.

С помощью этого сервиса все желающие могут узнать, на каких улицах и в какие сроки проводится ремонт. После перехода по ссылке на экране появляется карта с выделенными дорожными участками. По клику на участок можно узнать, кто является подрядчиком, какой вид работ запланирован, сроки, объемы и статус на сегодняшний день — где работы запланированы, где ведутся в данный момент, а где дорога уже отремонтирована. Данные обновляются каждую неделю на основании актов выполненных работ.

До октября текущего года в Чебоксарах предстоит отремонтировать 27 дорожных участков, выполнить уширение 5 перекрестков, устройство 6 заездных карманов остановок общественного транспорта, сообщается на официальном сайте города.