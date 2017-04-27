Деловой климат — на высокий уровень

А ХОРОШИМ ВРАЧАМ В БОЛЬНИЦАХ — ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ

На состоявшейся в Министерстве иностранных дел России презентации Чувашской Республики министр Сергей Лавров высоко оценил динамику развития региона, сказал Глава республики Михаил Игнатьев, открывая вчерашнее заседание правительства. Задача министров и руководителей муниципалитетов — оправдать высокую оценку. Послы ряда зарубежных стран выразили намерение посетить Чувашию в предстоящее празднование Дня республики.

Этот фактор предпринимательскому сообществу необходимо использовать, чтобы поднять деловой климат Чувашии на более высокий уровень, подчеркнул Михаил Игнатьев. Нам нужны высокотехнологичные производства, новые инвестиции, чтобы добиться достойной оплаты труда людей на уровне не менее 30 тыс. рублей. Требуются новые прорывные проекты мирового уровня, которые надо презентовать на всех крупных площадках.

Переходя к делам повседневным, Глава республики напомнил, что нынешнее лето обещает быть засушливым, и надо всемерно подготовиться к этому. Руководитель ГКЧС по Чувашии Вениамин Петров представил проект постановления об установлении на территории республики с 7 мая особого противопожарного режима. А также — проект поправок в республиканский закон о добровольной пожарной охране, которыми предлагается распространить систему оказания государственной поддержки на ее работников. На территории Чувашии добровольная пожарная охрана действует с 2011 года, благодаря ей покрытие отдаленных территорий силами пожарной охраны составило около 100 проц.

Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина предложила на рассмотрение членов правительства проект постановления об изменениях в государственную программу «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики». Согласно им объемы финансирования программы на 2017 год уменьшаются в сальдированной сумме на 643,4 млн. рублей. В частности, уменьшены ассигнования по мероприятию «Резервный фонд Чувашской Республики», которые направлены на создание Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности. Поправки коснулись и других статей.

Вносятся также изменения в государственную программу Чувашской Республики по развитию здравоохранения. Согласно проекту, представленному «профильным» министром Владимиром Викторовым, объем финансирования государственной программы на 2017 год увеличится на 358,8 млн. рублей. Новый проект постановления предусматривает средства на совершенствование системы оказания онкологической помощи, в том числе создание центра ядерной медицины, приобретение медоборудования для скрининговых программ и инвестиционные программы.