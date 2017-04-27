Глава улучшил позиции

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев вошел в первую группу Национального рейтинга, заняв 22-ю позицию среди руководителей российских регионов.

Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования, посвященного оценке деятельности руководителей субъектов федерации в марте и апреле текущего года, опубликованного на днях Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

К слову, в предыдущем выпуске Национального рейтинга Глава Чувашии занимал 23-ю позицию. Сейчас на этой позиции Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В исследовании сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей», считают составители рейтинга.

Рейтинг разделен на три группы. В первую включены руководители регионов, где социальные и экономические проблемы решаются комплексно, есть заметные достижения в этих сферах, стабильная общественно-политическая обстановка. Во вторую — «середняки», а в третью — главы тех регионов, где накопились серьезные противоречия.