В Москве состоялась презентация Чувашии для иностранных дипломатов

РАССКАЗАЛИ О СЕБЕ

Вчера вечером в одном из самых красивых особняков Москвы — Доме приемов Министерства иностранных дел России звучала чувашская речь. Здесь состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Чувашской Республики для зарубежных дипломатов с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова и Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

На встречу также были приглашены представители Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, деятели культуры и искусства, сотрудники российских и зарубежных организаций, прославленные спортсмены Чувашии.

Российское дипломатическое ведомство уже около десяти лет проводит такие презентации, содействуя развитию сотрудничества регионов России с зарубежными партнерами и бизнес-сообществом. Во вчерашней встрече приняли участие представители около сотни иностранных посольств. К слову, Чувашия уже не в первый раз рассказывает о своих достижениях и потенциале в Доме приемов МИД — первая такая презентация состоялась в феврале 2008 года, и тогда ее посетили представители 55 посольств. Получается, интерес к республике у иностранных дипломатов растет.

Посмотреть им было на что — Глава Чувашии еще в прошлом году поручил руководителям министерств и ведомств республики начать подготовку к «мидовской» презентации, чтобы достойно представить регион на таком высоком уровне. И эта работа велась со всей ответственностью.

Впрочем, гости смогли оценить не только экономический потенциал Чувашии. В рамках мероприятия была развернута выставочная экспозиция, на которой представлена современная Чувашия, достижения республики в культуре и спорте, науке и медицине.

Специальные стенды рассказывали о прославивших ее людях — Геннадии Айги, Никите Бичурине, Иване Яковлеве… Показали участникам встречи и фильм о современной Чувашии.

А какое гостеприимство без угощения? Конечно, на презентации можно было попробовать и блюда традиционной чувашской кухни. Кроме того, гости смогли ознакомиться с экспозицией чувашского национального костюма и песенно-танцевальным и обрядовым фольклором в исполнении ансамбля «Сявал».

Подробности — в следующих номерах газеты.