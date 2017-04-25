Растут помощники у инспекторов

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ЮНЫХ ЗНАТОКОВ ПДД

Участники кружка «Юный инспектор дорожного движения» из чебоксарской школы № 2 начинают и заканчивают учебный год велопоходом. Следуя по маршруту городская набережная – Заовражное вместе со своим руководителем, учителем физкультуры Светланой Воскобойник, ребята не просто совершают полезную велопрогулку, но и учатся правильно вести себя на дороге.

А на днях кружковцы проверили свои знания в финале городской олимпиады школьников по правилам дорожного движения. Вместе с ними экзамен на знание ПДД перед инспекторами дорожного движения держали юные знатоки из 15 школ Чебоксар, ставшие лучшими на районных этапах олимпиады.

Ученицы четвертого и пятого классов школы № 54 Соня Лаврентьева и Лиза Васина сосредоточенно разбирают содержимое автомобильной аптечки. В одном из самых сложных конкурсов олимпиады – экзамене по оказанию первой доврачебной помощи – младшеклассникам необходимо ответить на теоретические вопросы и выполнить практическое задание.

Определить степень ожога, назвать признаки вывиха в суставе или провести сердечно-легочную реанимацию на манекене – эти задания не поставят ребят в тупик. «Молодцы», – похвалил справившихся с заданием по наложению шины членов одной из команд врач-травматолог Республиканского центра медицины катастроф Федор Григорьев, оценивавший знания участников в этом конкурсе.

Как рассказала руководитель кружка юных инспекторов школы № 49, учитель начальных классов Наталья Мицура, к участию в олимпиаде ее воспитанники начинают готовиться еще в сентябре. Для отработки навыков оказания первой помощи в школе есть учебный манекен. В течение года юные инспекторы вместе с сотрудниками городской ГИБДД участвуют в акциях «Письмо водителю» и «Письмо пешеходу», во время которых раздают на улицах сделанные своими руками обращения к участникам дорожного движения.

Активно участвуют в работе кружка и родители. К олимпиаде по ПДД мамы школьников, например, придумали дизайн, а потом сами сшили форму юных инспекторов, а папы смастерили элемент «качели» для подготовки к конкурсу фигурного вождения на велосипеде. «Недавно я получила права, так что к теории вместе с сыном готовились», – говорит мама школьника Надежда Нягина. – Да и на улице всегда нахожу минутку, чтобы в очередной раз напомнить ребенку, как правильно переходить дорогу».

Движению ЮИД в чебоксарской школе № 27 уже более 40 лет. Последние семь лет им руководит учитель ОБЖ Юрий Шестаков. Юных инспекторов в школе хорошо знают: они проводят конкурсы рисунков на тему безопасности на дороге и учат дорожной азбуке первоклашек. В планах руководителя – создать при школе автогородок. Родители бывших воспитанников, говорит учитель, даже раздобыли необходимые дорожные знаки, остается только определиться с их размещением.

ДОСЛОВНО

Андрей ЕРШОВ, начальник отдела ГИБДД УМВД по г. Чебоксары:

– Олимпиаду по правилам дорожного движения мы проводим для учеников 2-5 классов. Этот возраст наиболее «аварийный». Сегодня в городе отмечается рост ДТП с участием детей. С начала года в Чебоксарах произошло 25 ДТП, в которых 26 юных участников дорожного движения получили различные телесные повреждения. По сравнению с тем же периодом прошлого года число таких происшествий возросло на 70 проц. Нас очень беспокоит такая ситуация.

В этом году олимпиада юных инспекторов дорожного движения прошла в Чебоксарах в 27-й раз. По традиции, юным помощникам дорожных полицейских предстояло выдержать несколько серьезных испытаний. Помимо виртуозной езды на велосипеде по полосе препятствий и медицинского конкурса мальчишки и девчонки сдавали теоретический экзамен на знание ПДД на компьютере. Здесь все как в настоящей автошколе: 20 вопросов и 20 минут на их выполнение – и никаких скидок на возраст. «Почти все ребята на половину вопросов дали верные ответы, а некоторые из них допустили всего пару ошибок», – подвел итоги принимавший экзамен старший инспектор отдела ГИБДД по г. Чебоксары Михаил Михайлов.

Другая часть конкурсов – творческая. В небольших сценках команды показывали, к чему может привести спешка на дороге, не пристегнутый ремень, игры вблизи проезжей части… Отдельное испытание ждало капитанов команд: сотрудники госавтоинспекции интересовались, насколько те разбираются в дорожном движении и владеют жестами регулировщика. Ну а завершился «олимпийский» день конкурсом фотографий «Я не нарушаю ПДД!»

По итогам всех конкурсов олимпиады 1-е место заняла команда юных инспекторов дорожного движения из чебоксарской школы № 54, 2-е место – школа № 45, 3-е место – школа № 20. Победителю достался главный приз – велосипед, а всех педагогов сотрудники ГИБДД отметили благодарностями. Впереди призеров ждет республиканский слет ЮИД, который пройдет 11 мая в Мариинско-Посадском районе.

Фото автора: Ребята из отряда юных инспекторов «Зебра» чебоксарской школы № 49 – примерные пешеходы.