Нужны согласованные действия

Паспорта приоритетных проектов, направленных на улучшение делового климата и повышение качества жизни населения, были рассмотрены на состоявшемся на этой неделе очередном заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Речь, в частности, шла о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности, оказании государственных услуг и стимулировании предпринимательской активности, реализации крупных проектов в сфере экологии, программ развития сельских территорий и экспортного потенциала агропромышленного комплекса республики, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.
Отметим, в прошлом году Чувашия в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России поднялась с девятого на шестое место. Тогда Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что республика обладает потенциалом и внутренними ресурсами для укрепления и улучшения занятых позиций.
На заседании Михаил Игнатьев отметил, что решение задач по дальнейшему совершенствованию бизнес-среды, созданию комфортных условий для жителей республики должно носить системный, проектный характер. А для этого требуются согласованные действия органов власти, представителей бизнес-сообщества и общественных институтов.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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