Нужны согласованные действия

Паспорта приоритетных проектов, направленных на улучшение делового климата и повышение качества жизни населения, были рассмотрены на состоявшемся на этой неделе очередном заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Речь, в частности, шла о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности, оказании государственных услуг и стимулировании предпринимательской активности, реализации крупных проектов в сфере экологии, программ развития сельских территорий и экспортного потенциала агропромышленного комплекса республики, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.

Отметим, в прошлом году Чувашия в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России поднялась с девятого на шестое место. Тогда Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что республика обладает потенциалом и внутренними ресурсами для укрепления и улучшения занятых позиций.

На заседании Михаил Игнатьев отметил, что решение задач по дальнейшему совершенствованию бизнес-среды, созданию комфортных условий для жителей республики должно носить системный, проектный характер. А для этого требуются согласованные действия органов власти, представителей бизнес-сообщества и общественных институтов.