Главное, Статьи партнеров Новая жизнь гидроагрегата На Чебоксарской ГЭС «РусГидро» завершилась масштабная реконструкция гидроагрегата № 5.

Гидроагрегат № 5 стал четвертой по счету машиной, где не только реконструировали рабочее колесо гидротурбины, но и установили новый статор генератора производства «Силовых машин». Еще три, на гидроагрегатах № 2, 10 и 13, заменили в 2014–2016 гг.

С 2007 года у 11 из 18 турбин восстановили поворотно-лопастной режим. В перспективе подобные работы планируется выполнить на всех гидроагрегатах станции.

Модернизация оборудования Чебоксарской ГЭС продолжается: на монтажной площадке станции завершается сборка реконструированного рабочего колеса гидроагрегата № 17. На этой же станционной машине монтируют новый статор. В 2017 году начнется аналогичная реконструкция еще двух гидроагрегатов – № 14 и 3.

Комплексная модернизация направлена на повышение безо-пасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей.

*ПКМ – долгосрочная программа, предписывающая техническое перевооружение генерирующих объектов «РусГидро». Планируется заменить 55 проц. от общего парка турбин компании, 42 проц. от общего парка генераторов и 61 проц. от общего парка трансформаторов. В рамках программы заменяется вспомогательное оборудование и производится реконструкция гидротехнических сооружений. Это позволит переломить тенденцию старения оборудования, обновить все генерирующие мощности, отработавшие нормативные сроки, а также снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объемов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация ПКМ позволит к моменту ее окончания заменить генерирующее оборудование общей мощностью 12618 МВт и увеличить установленную мощность объектов компании на 779 МВт. Планируемый прирост выработки за счет мероприятий в рамках программы составит 1375,6 млн. кВт·ч.

Более подробная информация о реализации ПКМ «РусГидро» находится в специальном разделе на сайте «РусГидро». Пресс-служба Чебоксарской ГЭС «РусГидро»

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