Как выйти из «тени»?

Вчера в Оренбурге Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО, которое провел Михаил Бабич.
Обсуждалось взаимодействие федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой. «Мы все прекрасно понимаем масштабы негативного влияния «теневой» экономики на темпы экономического развития страны, – отметил Михаил Бабич. – Сумма материального ущерба, причиненного экономическими преступлениями в прошлом году, составила в округе почти 27 млрд. рублей. Цифры огромные, и это только то, что лежит на поверхности».
Председатель рабочей группы губернатор Оренбургской области Юрий Берг выделил наиболее подверженные коррупции сферы – налогообложение, оптовая и розничная торговля, различные виды финансовой деятельности, операции с недвижимостью, в том числе управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, оказание социальных услуг населению.
Влиять на уровень «теневой» и криминальной экономики власти планируют по трем направлениям: формирование в обществе уважения к законам, повышение правовой культуры граждан; ужесточение ответственности для юридических лиц и граждан, уличенных в противоправных экономических деяниях; демократизация условий ведения бизнеса и снижение фискального бремени, в первую очередь для индивидуальных предпринимателей.
В целом, по мнению участников встречи, система нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с криминальной и «теневой» экономикой, сформирована. Однако для реализации отдельных направлений требуется изменение законодательства на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
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