«Узорчатый занавес» впервые пригласил независимых экспертов

27 марта любители сценического искусства отмечают Международный день театра. В Чувашии в этот день награждают лучшие театральные работы прошедшего сезона. В нынешнем году конкурса коснулось важное новшество – в жюри приглашены критики и эксперты из других регионов, то есть независимые эксперты. Они уже приступили к просмотру конкурсных спектаклей.
Председателем жюри стала театровед и театральный критик, кандидат искусствоведения Ирина Мягкова. Вошли в обновленное жюри и другие гости Чебоксар – театровед, замдиректора Уфимского татарского театра «Нур» Дина Давлетшина и театровед, замдиректора Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой Олеся Кренская.
Им предстоит посмотреть в общей сложности девять спектаклей, из которых они будут выбирать как лучшие постановки для детей и взрослых, в том числе и музыкальный спектакль, так и лучшие актерские работы, музыку и сценографию.
По мнению самих театров, их лучшими работами за последний год стали: «Снежная королева» и «Ален Делон» (ТЮЗ имени М. Сеспеля), «Сарпике» и «Умка» (Театр кукол), «Лесной дозор» и «Отель двух миров» (Русский драматический театр), «Красная Шапочка и инопланетяне» и «Во мне душа Пихампара» (Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова), а также «Спящая красавица» (Театр оперы и балета).
Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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