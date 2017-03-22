«Узорчатый занавес» впервые пригласил независимых экспертов

27 марта любители сценического искусства отмечают Международный день театра. В Чувашии в этот день награждают лучшие театральные работы прошедшего сезона. В нынешнем году конкурса коснулось важное новшество – в жюри приглашены критики и эксперты из других регионов, то есть независимые эксперты. Они уже приступили к просмотру конкурсных спектаклей.

Председателем жюри стала театровед и театральный критик, кандидат искусствоведения Ирина Мягкова. Вошли в обновленное жюри и другие гости Чебоксар – театровед, замдиректора Уфимского татарского театра «Нур» Дина Давлетшина и театровед, замдиректора Ульяновского театра кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой Олеся Кренская.

Им предстоит посмотреть в общей сложности девять спектаклей, из которых они будут выбирать как лучшие постановки для детей и взрослых, в том числе и музыкальный спектакль, так и лучшие актерские работы, музыку и сценографию.

По мнению самих театров, их лучшими работами за последний год стали: «Снежная королева» и «Ален Делон» (ТЮЗ имени М. Сеспеля), «Сарпике» и «Умка» (Театр кукол), «Лесной дозор» и «Отель двух миров» (Русский драматический театр), «Красная Шапочка и инопланетяне» и «Во мне душа Пихампара» (Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова), а также «Спящая красавица» (Театр оперы и балета).

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова.