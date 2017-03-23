Главное, Политика Как помочь моногороду? МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ СКОЛКОВЦЕВ Вчера по приглашению президента Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрея Шаронова Глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов.

В своем выступлении Михаил Игнатьев подчеркнул, что развитие монопрофильных муниципальных образований является одним из стратегических направлений деятельности правительства республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Работа, связанная с диверсификацией их экономики, была начата еще семь лет назад. Тогда два моногорода – Алатырь и Новочебоксарск – получили государственную поддержку за счет средств федерального бюджета.

«Благодаря финансовой поддержке моногородов, направленной на строительство объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, реализации комплексных инвестиционных планов по модернизации удалось диверсифицировать их экономику, создать новые высокотехнологичные рабочие места, улучшить социальное самочувствие населения, снять инфраструктурные ограничения для создания бизнеса», – отметил Михаил Игнатьев.

В сентябре 2016 года с Фондом развития моногородов было подписано соглашение о софинансировании проектов по строительству и реконструкции трех объектов инфраструктуры еще в одном моногороде – Канаше. В ближайшие три года здесь будет создано около 1500 новых рабочих мест.

Михаил Игнатьев поделился также опытом создания индустриальных парков в Чувашии, рассказал о мерах государственной поддержки предпринимательства, которые являются существенным подспорьем для создания новых производств, в том числе импортозамещающих.

Владимир Дмитриев из Ульяновска отметил, что Чувашия является лидером по финансированию инновационных проектов развития промышленности, и поинтересовался, почему Главой республики уделяется такое внимание бизнес-поддержке. «Несырьевая экономика может успешно развиваться только за счет высокотехнологичного производства. Это дополнительный стимул к тому, чтобы бизнес имел возможность реализовать проекты инновационного, в том числе импортозамещающего, производства», – объяснил Михаил Игнатьев. Фото cap.ru

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