Михаил Игнатьев в качестве эксперта выступил в «Сколково»

22 марта по приглашению Президента Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрея Шаронова Глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления «СКОЛКОВО», на тему «Лучшие практики. Опыт Чувашской Республики».

Андрей Шаронов поблагодарил Михаила Игнатьев за эффективное взаимодействие и поблагодарил за участие в программе профессиональной переподготовки кадров.

Михаил Игнатьев в своем выступлении отметил, что развитие монопрофильных муниципальных образований является одним из стратегических направлений деятельности Правительства республики.

Отметим, в Чувашии 5 моногородов: Канаш, Мариинский Посад, Алатырь, Шумерля и Новочебоксарск, в которых проживает 20% населения республики. Работа, связанная с диверсификацией их экономики, была начата еще 7 лет назад. Тогда в рамках антикризисной программы Правительства Российской Федерации в 2010-2011 гг. два моногорода – Алатырь и Новочебоксарск – получили государственную поддержку за счет средств федерального бюджета. «Благодаря финансовой поддержке моногородов, направленной на строительство объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, реализации комплексных инвестиционных планов по модернизации удалось диверсифицировать их экономику, создать новые высокотехнологичные рабочие места, улучшить социальное самочувствие населения, снять инфраструктурные ограничения для создания бизнеса», — отметил Михаил Игнатьев.

В частности, в Новочебоксарске был запущен в промышленную эксплуатацию первый в России завод полного цикла по производству солнечных модулей ООО «Хевел». Roca, ведущий мировой бренд на рынке продуктов для ванной комнаты, открыл в городе свой первый в России завод по производству акриловых и гидромассажных ванн. Были также введены в эксплуатацию производства по линии строительного домостроения. Последнее позволило обеспечить строительный комплекс Чувашской Республики стройматериалами местного производства и реализовывать их за пределы региона.

В сентябре 2016 года с Фондом развития моногородов было подписано соглашение о софинансировании проектов по строительству и реконструкции трех объектов инфраструктуры в моногороде Канаш. В ближайшие три года здесь будут созданы около 1500 новых рабочих мест.

Глава республики ответил на многочисленные вопросы заинтересованной аудитории. Слушателей интересовало, как решаются актуальные проблемы бизнеса в регионе, который славится электротехническим кластером, оборонной, строительной и пищевой промышленностью.

Михаил Игнатьев поделился опытом создания индустриальных парков в Чувашии, рассказал о существующих мерах государственной поддержки предпринимательства, которые являются существенным подспорьем для создания новых производств, в том числе импортозамещающих.

Многие участники мероприятия отметили красоту и ухоженность столицы Чувашии, интересовались, как в городах решаются вопросы благоустройства.

Владимир Дмитриев из Ульяновска отметил, что Чувашия является лидером по финансированию инновационных проектов развития промышленности и поинтересовался, почему Главой республики уделяется такое внимание бизнес-поддержке.

«Несырьевая экономика может успешно развиваться только за счет высокотехнологичного производства. Это дополнительный стимул к тому, чтобы бизнес имел возможность реализовать проекты инновационного, в том числе импортозамещающего производства», — объяснил Михаил Игнатьев.

Напомним, в этом году Глава Чувашии подписал Указ о создании Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности. В рамках его работы на реализацию прорывных проектов в сфере несырьевого экспорта предусмотрено 1,5 млрд рублей. На заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России, прошедшего в январе этого года в Чебоксарах, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал Чувашию «чемпионом с точки зрения объёма выделяемых средств на региональный фонд».

Добавим, между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Московской школой управления «СКОЛКОВО» Главой Чувашии налажено конструктивное сотрудничество. 23 мая 2014 года на Петербургском международном экономическом форуме Михаил Игнатьев и ректор Московской школы управления «СКОЛКОВО» подписали соглашение между Чувашией и «СКОЛКОВО», в рамках которого Школа управления организует целевую подготовку квалифицированных специалистов для Чувашии, а также оказывает содействие в повышении научно-теоретического и профессионального уровня работников системы образования и науки республики.

В рамках Соглашения разработчики из Чувашии ежегодно принимают участие в Стартап Туре — проекте, который организуется при участии Фонда «Сколково». В частности, более 30 человек из Чувашии приняли участие в мероприятиях Стартап Тура, проходившем в Альметьевске 2-3 марта 2017 года.

В индустриальном треке второе место занял проект Сергея Семенова «Программно-аппаратный комплекс «Телематика АГРО». В направлении «Информационные технологии» проект Евгения Гаврилова «Защита подлинности продукции» вышел в финал конкурса по программе СТАРТ-Startup Village Фонда содействия инновациям.

В настоящее время резидентами «СКОЛКОВО» являются 4 организации из Чувашской Республики:

— ООО «Кастор Системс» (разработка программного обеспечения и консультирование в этой области);

— ООО «Теплориум» (сверхэнергоэффективное инновационное остекление);

— ООО «Композит Электро» (высоковольтные кабеля повышенной эффективности с композитным сердечником);

— ООО «Ангио Лаб» (биомедицина).

В 2013 году членом Ассоциации «Школа Сколково» стала гимназия №5 г. Чебоксары. Ее концепция, включающая индивидуализацию обучения, технопарк и научную лабораторию, признана лауреатом международного конкурса «Школа Сколково».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики