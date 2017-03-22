О развитии моногородов и поддержке бизнеса

Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве.
В его графике – рабочие встречи с руководителями федеральных органов власти и общественных организаций, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.
По приглашению президента Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрея Шаронова Глава Чувашии должен выступить в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления «СКОЛКОВО», на тему «Лучшие практики. Опыт Чувашской Республики». Как известно, сразу три города Чувашии – Новочебоксарск, Алатырь и Канаш – получили государственную поддержку на развитие объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. Это позволяет осуществлять инвестиционные проекты, открывать новые предприятия, снижать безработицу.
В Москве Михаил Игнатьев также примет участие в заседании правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В повестке дня – опыт участия торгово-промышленных палат в реализации мероприятий региональных государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса на примере ТПП Чувашской Республики, Республики Бурятия, городов Курск и Волгоград.
Подробности – в следующих выпусках «СЧ».
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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