О развитии моногородов и поддержке бизнеса

Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве.

В его графике – рабочие встречи с руководителями федеральных органов власти и общественных организаций, сообщает пресс-­служба Администрации Главы республики.

По приглашению президента Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрея Шаронова Глава Чувашии должен выступить в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления «СКОЛКОВО», на тему «Лучшие практики. Опыт Чувашской Республики». Как известно, сразу три города Чувашии – Новочебоксарск, Алатырь и Канаш – получили государственную поддержку на развитие объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. Это позволяет осуществлять инвестиционные проекты, открывать новые предприятия, снижать безработицу.

В Москве Михаил Игнатьев также примет участие в заседании правления Торгово­-промышленной палаты Российской Федерации. В повестке дня – опыт участия торгово-­промышленных палат в реализации мероприятий региональных государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса на примере ТПП Чувашской Республики, Республики Бурятия, городов Курск и Волгоград.

Подробности – в следующих выпусках «СЧ».