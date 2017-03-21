Главное Дороги будут под контролем Вчера Глава Чувашии провел рабочую встречу с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрием Проскурой. Михаил Игнатьев поблагодарил за успешную реализацию на территории Чувашии госпрограммы «Устранение цифрового неравенства». Дмитрий Проскура в свою очередь обратил внимание, что эффективное взаимодействие с органами власти Чувашии позволяет успешно решать поставленные задачи.

Перспективы сотрудничества были обсуждены также на совещании с руководителями органов исполнительной власти республики и ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Один из проектов – создание региональной автоматической системы весогабаритного контроля, которая позволит контролировать грузовые перевозки по автодорогам. При этом поступление в бюджет денежных средств только от штрафов может составить более 500 млн. рублей. Аналогичный проект впервые реализован в Нижегородской области. «То, что вложено, окупается меньше чем за год. Мы готовы реализовать данный проект за свой счет», – сказал Дмитрий Проскура.

Еще одно направление сотрудничества – реализация комплексных проектов в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о внедрении системы беспроводного получения данных со счетчиков в жилых домах.

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