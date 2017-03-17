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Накануне «транспортных» компенсаций

И нельготникам обычный проездной бывает выгоднее «электронного кошелька» при постоянном пользовании одним видом транспорта. Коллаж «СЧ»

КОМУ ВЫГОДНЕЕ «ЛЬГОТНЫЙ», А КОМУ «ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК»?

Уже поутихли страсти вокруг единой транспортной карты, вызванные относительной дешевизной оплаты проезда при помощи этого «электронного кошелька», всколыхнувшие прежде всего жителей столицы Чувашии. Только ведь «электронный кошелек» – не единственный выгодный вариант, кроме него действуют проездные для льготных категорий граждан, по которым грядет срок получения компенсаций – первый за всю историю их существования.
Удивительно, но вопросов по поводу механизма компенсаций, введенного с 1 января нынешнего года, у граждан почти нет. На недавнюю «горячую линию», в которой принимали участие специалисты нескольких республиканских министерств, в том числе Министерства труда и соцзащиты, поступило неожиданно мало звонков с просьбами разъяснить новшество.
Люди то ли забыли о льготных проездных, отдав предпочтение «кошельку», то ли, начитавшись памяток в общественном транспорте, уверены, что все поняли сами. Но уверенность эта может оказаться обманчивой, поэтому расставить точки над i мы попросили Елену Зайцеву, начальника отдела по делам ветеранов, инвалидов и социального обслуживания населения Минтруда Чувашии.
Начнем с хорошо известной льготникам со стажем «карты безналичной оплаты проезда льготным категориям граждан» – желтого цвета, с фотокарточкой обладателя. Такие карты сейчас перепрограммированы только на городской троллейбус. Льготники, по какой-либо причине приобретающие «троллейбусную» карту в нынешнем году, могут получить ее как в желтом, так и в белом цвете, но в любом случае фото уже не требуется. Никаких различий по цветовому признаку между картами нет, обе дают право на одинаковые льготы. Просто отпали ранее существовавшие требования к внешнему виду льготного проездного, и на белую основу уже не наклеивают желтую с красным орнаментом пленку, пояснили в ООО «ЕТК».
Пластиковый прямоугольник, тоже не на предъявителя – так выглядит проездной на автобус, получивший хождение лишь с февраля нынешнего года, обратила внимание Елена Викентьевна. А на январь льготники приобретали бумажный, изготовленный типографским способом автобусный проездной. Единый проездной на троллейбус и городской автобус прошел те же этапы «эволюции».
Еще один вид проездных – на пригородные автобусы, чья стоимость жестко привязана к километражу, – пока остается бумажным и сейчас действует только на двух маршрутах – 108 и 109.

450 рублей – максимальный размер ежеквартальной компенсационной выплаты по льготным проездным

ПРИХОДИТЕ С ПЕРВОГО ПО ПЯТНАДЦАТОЕ
В эти дни следующего после окончания квартала месяца (то есть в апреле, июле, октябре, а также в декабре) необходимо обращаться за компенсациями на проезд в отделы соцзащиты по месту жительства. Там будет организовано несколько пунктов приема льготников, чтобы люди не толпились в один кабинет, успокоила Елена Зайцева.
А если, например, пенсионерка-льготница прописана в Мариинском Посаде, но живет в Новочебоксарске у детей, помогая воспитывать внуков? Ежедневно пользуется троллейбусом, отвозя детей в школу, садик и встречая обратно. Где ей получить компенсацию?
Елена Викентьевна порекомендовала делать это по месту проживания, которое подтверждено пропиской, то есть в Мариинско-Посадском отделе соцзащиты.
Впрочем, можно и по месту фактического проживания, то есть в новочебоксарском отделе соцзащиты, если по этому адресу оформлена регистрация места пребывания, ведь КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и соцзащиты ЧР – структура, через которую пойдут компенсации, – обслуживает всю республику и по единой базе данных идентифицирует льготника, в каком бы населенном пункте Чувашии он ни находился.
Компенсации оформляются на основе паспорта и заявления, в котором гражданин указывает, как ему удобнее получить деньги – через почту или на банковский счет. Счет может быть в любом банке, присутствующем на территории Чувашии. Льготникам, пользовавшимся в январе бумажными проездными, в случаях, рассмотренных выше, необходимо также представить эти бумажные проездные. Комиссионный сбор, или оплата услуги по доставке (зачислению) денег, с получателей компенсаций не взимается.
Льготникам возмещается часть затрат на приобретение месячного проездного билета в размере 20 проц. его стоимости, но не более 150 руб. за месяц. Размер ежеквартальной выплаты зависит от того, один, два или все три месяца гражданин пользовался льготным проездом.
СЧИТАЕМ ВЫГОДУ
Конечно, неплохо ежеквартально получать 400 с лишним «компенсационных» рублей за перемещение на троллейбусе или автобусе. Но каждому ли льготнику это выгодно при наличии альтернативы в виде «электронного кошелька»?
Вот пример. Льготник Алексей Петрович ежедневно добирается на работу и домой на троллейбусе. И все выходные посвящает делам, связанным с перемещением по городу. В месяц выходит как минимум 60 поездок. При пользовании «кошельком» наш льготник выложит в течение месяца не менее 780 руб. (60 x 13 руб.). При пользовании же льготным проездным каждая его поездка обойдется округленно в 10 руб. (700 – 140) : 60 = 9 руб. 30 коп. Так что здесь выгоднее купить льготный проездной.
Другой пример. Пенсионерка-льготница Валентина Павловна пользуется общественным транспортом (возьмем опять троллейбус) не чаще 12 раз в месяц. Расплачиваясь из «электронного кошелька», она потратит на поездки 156 руб. (12×13). При наличии льготного проездного цена одной ее троллейбусной поездки приблизится аж к 47 рублям: (700 – 140) : 12 = 46 руб. 70 коп. Поэтому пользуется исключительно «электронным кошельком».
Так что каждому пассажиру-льготнику, прежде чем выбрать тот или иной электронный билет, стоит проанализировать все варианты, чтобы остановиться на самом оптимальном.

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17.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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