Регионы объединяет сотрудничество

Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с делегацией Удмуртии во главе со спикером Государственного Совета Удмуртской Республики Владимиром Невоструевым. В мероприятии приняли участие также председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов, вице-премьер – руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев.
Михаил Игнатьев отметил важность активного взаимодействия и совместного поиска возможностей, способствующих развитию регионов. «Президент Российской Федерации ставит перед регионами четкие задачи. Мы должны эти задачи выполнять и работать со всеми органами государственной власти и местного самоуправления на общий результат для повышения качества жизни населения, защиты интересов жителей», – сказал он.
Владимир Невоструев в свою очередь отметил, что между нашими республиками сложились давние добрососедские отношения. В Удмуртии живут более трех тысяч чувашей, проводятся совместные мероприятия, национальный праздник Акатуй.
Итогом встречи стало подписание соглашения между парламентами двух республик, которое будет способствовать обмену опытом в области законотворческой деятельности, расширению деловых контактов между парламентариями, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
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