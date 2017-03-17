Регионы объединяет сотрудничество

Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с делегацией Удмуртии во главе со спикером Государственного Совета Удмуртской Республики Владимиром Невоструевым. В мероприятии приняли участие также председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов, вице-премьер – руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев.

Михаил Игнатьев отметил важность активного взаимодействия и совместного поиска возможностей, способствующих развитию регионов. «Президент Российской Федерации ставит перед регионами четкие задачи. Мы должны эти задачи выполнять и работать со всеми органами государственной власти и местного самоуправления на общий результат для повышения качества жизни населения, защиты интересов жителей», – сказал он.

Владимир Невоструев в свою очередь отметил, что между нашими республиками сложились давние добрососедские отношения. В Удмуртии живут более трех тысяч чувашей, проводятся совместные мероприятия, национальный праздник Акатуй.

Итогом встречи стало подписание соглашения между парламентами двух республик, которое будет способствовать обмену опытом в области законотворческой деятельности, расширению деловых контактов между парламентариями, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.