Главное Партизан, который ценил Сеспеля Сейчас трудно представить, что официальная делегация Чувашии вместе с журналистом «СЧ» может отправиться с дружественным визитом на Украину. А еще не так давно все было по-другому.

Этот снимок сделан в сентябре 1982 года в краеведческом музее украинского города Остер. Один из залов музея был посвящен чувашскому поэту Михаилу Сеспелю, проживавшему в Остре в 1921–1922 годах. На фото слева направо – чувашская поэтесса Любовь Мартьянова, автор романа «Сеспель» Герой Советского Союза Юрий Збанацкий, заведующий отделом культуры, литературы и искусства «Советской Чувашии» Аристарх Дмитриев. Рядом с журналистом главный художник журнала «Украина», уроженец деревни Яманово Канашского района Петр Чичканов и экскурсовод – как ее звали, Аристарх Иванович, к сожалению, не помнит. В то время, говорит он, на Украине проводили дни культуры Чувашии. Основные события разворачивались в Киеве, а потом, по программе, гости отправились в Остер по сеспелевским местам.

Юрий Збанацкий, кстати, очень ценил творчество чувашского Подснежника. По его инициативе издавались переведенные на украинский язык сочинения Михаила Сеспеля и других чувашских писателей. Он был автором не только романа, но и сценария к фильму «Сеспель», который в 1970 году в Чебоксарах снимала киностудия имени Довженко.

«Советская Чувашия» писала: на одном из вечеров дружбы Юрий Збанацкий рассказал, как в годы войны он, будучи в партизанском отряде, верхом поскакал в деревню Старогородка на могилу Михаила Сеспеля (позже эту могилу перенесли в Остер. – Прим. ред.). По словам Збанацкого, он хотел снять надгробную надпись со стихами Федора Пакрышня, чтобы предотвратить глумление фашистов над могилой. Каково же было возмущение партизана, когда он увидел, что памятной доски нет. После изгнания фашистов Збанацкий снова заглянул на могилу Сеспеля. Довоенная надпись была на своем месте. Оказалось, ее сберег кто-то из местных жителей… КСТАТИ

Как сообщила руководитель всеукраинского чувашского общества Надежда Лисовая, зал Сеспеля в краеведческом музее города Остер существует и поныне. Кроме того, в городской школе есть свой зал-музей Михаила Сеспеля.

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