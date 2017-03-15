РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

22 марта. А. Николаи «Бабочка… Бабочка…» (16+).

23 марта. Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).

24 марта. Л. Зорин «Варшавская мелодия» (16+).

25 марта. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой» (на фото) (12+).

26 марта (днем). Г. Латышева. Фантазии на тему сказки Л. Муур «Крошка Енот» (0+),

(вечером). Н. Гоголь «Женитьба» (12+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

21 марта. Б. Дрозд «Женитьба Дядюкина» (12+).

22 марта. М. Карягина «Часы с кукушкой» (16+).

23 марта. А. Пртта «Потерявшие сон» (12+).

24 марта. Ю. Григорьев, В. Николаев «Во мне душа Пихампара» (12+).

Начало в 18.30.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

24 марта. Открытие персональной выставки живописи и графики к 85-летию народного художника Чувашии В.И. Агеева.

25 марта. Музейный детский книжный клуб для детей 2-5 лет.

26 марта. Отдел русского и зарубежного искусства. «Азбука искусства» – студия семейного эстетического досуга для детей от 5 лет и взрослых.

Начало в 12.00 и 14.30.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

25 марта. Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+). Начало в 14.00.

26 марта. Театр Год?. «Сосиски, фрукты и крупа» (0+). Начало в 12.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

24 марта. Дж. Верди «Риголетто» (6+).

26 марта (днем). Памяти режиссера Максима Иванова.

М. Равель «Дитя и волшебство» (0+).

26 марта. П. Чайковский «Спящая красавица» (0+).

Начало днем в 12.00, вечером 24 марта в 18.30, 26 марта – в 17.00.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»), Г. НОВОЧЕБОКСАРСК

20 марта. «Азбука театра» (6+). Начало в 16.00.

22 и 24 марта. «Его Величество Букварь» (6+).

Начало 22 марта в 13.00, 24 марта – в 12.00.

23 и 24 марта. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).

Начало в 14.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

21 марта. Большой зал. Г.-Х. Андерсен, А. Анатольева «Снежная королева» (0+). Начало в 13.00.

Малый зал. О. Тургай «Чи кирли, чи юратни…» (Ален Делон) (на фото справа) (12+).

Начало в 18.30.

25 марта. К/т Сеспель. М. Азов «Когда поют светофоры» (на фото слева) (0+).

Начало в 12.00.

ТЕАТР КУКОЛ

22 марта. Е. Никитин «Сарпике» (6+). Начало в 12.00.

24 марта. С. Маршак «Теремок» (0+). Начало в 18.00.

25 марта. Ю. Яковлев «Умка» (0+).

26 марта. «Репка» (0+).

Начало в 10.30 и 13.00.