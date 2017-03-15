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18:35 15.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
17:34 15.03.2017
Город Чебоксары примет участников IV Российского детско-юношеского хорового конкурса «Жаворонок — 2017»
16:19 15.03.2017
Хирурги Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию
15:27 15.03.2017
Лана Прусакова примет участие на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл
14:49 15.03.2017
Министр культуры Чувашии Константин Яковлев представил коллективу Театра оперы и балета нового художественного руководителя
14:16 15.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным
14:13 15.03.2017
Сегодня в Чувашии проходит Единый информационный день
11:15 15.03.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ благодарит Главу Чувашии за организацию рабочего визита в республику на высоком уровне
18:33 14.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:23 14.03.2017
В Чувашии дан старт чемпионату России среди лиц с ПОДА по стрельбе из лука
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Репертуар

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
22 марта. А. Николаи «Бабочка… Бабочка…» (16+).
23 марта. Э.-Э. Шмитт «Отель двух миров» (12+).
24 марта. Л. Зорин «Варшавская мелодия» (16+).
25 марта. Я. Пулинович «Птица Феникс возвращается домой»  (на фото) (12+).
26 марта (днем). Г. Латышева. Фантазии на тему сказки Л. Муур «Крошка Енот» (0+),
(вечером). Н. Гоголь «Женитьба» (12+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
21 марта. Б. Дрозд «Женитьба Дядюкина» (12+).
22 марта. М. Карягина «Часы с кукушкой» (16+).
23 марта. А. Пртта «Потерявшие сон» (12+).
24 марта. Ю. Григорьев, В. Николаев «Во мне душа Пихампара» (12+).
Начало в 18.30.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
24 марта. Открытие персональной выставки живописи и графики к 85-летию народного художника Чувашии В.И. Агеева.
25 марта. Музейный детский книжный клуб для детей 2-5 лет.
26 марта. Отдел русского и зарубежного искусства. «Азбука искусства» – студия семейного эстетического досуга для детей от 5 лет и взрослых.
Начало в 12.00 и 14.30.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
25 марта. Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+). Начало в 14.00.
26 марта. Театр Год?. «Сосиски, фрукты и крупа» (0+). Начало в 12.00.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
24 марта. Дж. Верди «Риголетто» (6+).
26 марта (днем). Памяти режиссера Максима Иванова.
М. Равель «Дитя и волшебство» (0+).
26 марта. П. Чайковский «Спящая красавица» (0+).
Начало днем в 12.00, вечером 24 марта в 18.30, 26 марта – в 17.00.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»), Г. НОВОЧЕБОКСАРСК
20 марта. «Азбука театра» (6+). Начало в 16.00.
22 и 24 марта. «Его Величество Букварь» (6+).
Начало 22 марта в 13.00, 24 марта – в 12.00.
23 и 24 марта. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).
Начало в 14.00.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
21 марта. Большой зал. Г.-Х. Андерсен, А. Анатольева «Снежная королева» (0+). Начало в 13.00.
Малый зал. О. Тургай «Чи кирли, чи юратни…» (Ален Делон) (на фото справа) (12+).
Начало в 18.30.
25 марта. К/т Сеспель. М. Азов «Когда поют светофоры» (на фото слева) (0+).
Начало в 12.00.
ТЕАТР КУКОЛ
22 марта. Е. Никитин «Сарпике» (6+). Начало в 12.00.
24 марта. С. Маршак «Теремок» (0+). Начало в 18.00.
25 марта. Ю. Яковлев «Умка» (0+).
26 марта. «Репка» (0+).
Начало в 10.30 и 13.00.

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15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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