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    Главное, Культура
    «Иностранка» желает познакомиться

    Фото Олега Мальцева

    ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ – ОБЯЗАТЕЛЬНА

    Всероссийский проект «Библиотека нового типа» выбирает площадку в Чебоксарах. Чтобы увидеть и оценить возможности городских библиотек, в столицу республики приехал генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Дуда.
    «Трудно найти других людей, настолько преданных профессии и с высокой степенью ответственности за свое дело, как библиотекари», – считает Вадим Дуда, возглавляющий «Иностранку», которой без малого сто лет. Сам он разговаривает очень тихо, и рядом с ним легко представить себя в библиотеке, где тишина – основное требование, знакомое всем, кто хотя бы раз бывал в читальном зале.
    Однако проект «Библиотека нового типа», его еще называют «Библиотека будущего», – проект громкий и даже амбициозный. Стать его участником – большая честь для любого города. Что же касается Чебоксар, то городская администрация подала заявку на участие в проекте в декабре прошлого года. Для столицы республики – это шанс превратить одну из библиотек в современный информационный, культурный и коммуникационный центр.

    Фото автора– Мы считаем, что библиотека может быть модным и популярным местом, – высказался Вадим Дуда на встрече с журналистами. – И есть три фактора, которые способствуют успешности библиотеки. Во-первых, фонд, который должен постоянно пополняться, в том числе и электронными изданиями. Во-вторых, пространство – привлекательное и удобное. В-третьих, сотрудники, роль которых гораздо значительнее, чем быть приложением к книгам.

    Проект «Библиотека нового типа» уже реализован во Владимирской и Рязанской областях, где две сельские библиотеки стали настоящим центром досуга, куда ходят семьями. Идет работа над еще тремя библиотеками в Крыму, подали заявки Ульяновск и Бишкек.
    – Библиотека, которая войдет в проект, получает новое оборудование, статус читального зала «Иностранки» и доступ в уникальные фонды, – пояснил директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Общего типового дизайна для «библиотек будущего» нет, все зависит от той площадки, где размещается учреждение.
    Вадим Дуда оставил автограф к столетию газеты: «Успехов! Вы нужны людям». Фото автораВместе с директором «Объединения библиотек города Чебоксары» Евгением Бондаревым Вадим Дуда посмотрел два объекта – молодежную библиотеку имени А.С. Пушкина и детскую библиотеку имени В.С. Чаплиной. Обе они отвечают требованиям проекта, но выбрана будет только одна. Какая именно, вопрос решается.
    – Мы рассказали гостям, что каждый год нашу библиотеку посещают до пяти тысяч человек, – сообщила заведующая детской библиотекой имени В.С. Чаплиной Маргарита Бакина. – И один из важных принципов работы показать, что библиотека – место, где реализуются социальные и просветительские проекты. А летом мы ставим книжные шатры в парке имени А.Г. Николаева и в одном из лагерей отдыха.
    Дети в эту библиотеку, как выяснилось в разговоре, приходят не только книги читать. По воскресеньям в читальном зале энтузиаст авиамоделирования Игорь Гурьев проводит с мальчишками занятия, где они мастерят самолеты.
    Боголюбовская поселковая библиотека во Владимирской области служит образцом «библиотеки будущего», где читальный зал – это трехъярусный амфитеатр. Фото cap.ru– Чебоксарские библиотеки идут в ногу с современными требованиями, расширяют перечень услуг и возможности работы, – подтвердил Евгений Бондарев. – При поддержке руководства города в Чебоксарах успешно реализуется множество инновационных проектов, направленных на доступность культурного досуга.
    Концепт библиотеки как самого доступного и демократичного социального института, который посещают неравнодушные к родному городу люди, активно поддерживается городскими властями.
    – Все города и, в частности, Чебоксары развивают не просто люди, а их идеи. Мы должны создавать условия, атмосферу, чтобы такие идеи появлялись. Данный проект – это возможность объединить еще больше талантливых чебоксарцев, поддерживать их идеи и вместе вести наш город вперед, – подчеркнула замглавы администрации по социальным вопросам Алла Салаева. И если Чебоксары все же войдут во всероссийский проект, то муниципалитет выполнит все необходимые условия для создания «библиотеки будущего». А за одной, возможно, и другие подтянутся.

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    Метки: Главное, Культура, , .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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