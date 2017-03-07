Алексей РЕПИК: «В Чувашии наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования»

ЦИТАТА НОМЕРА

Алексей РЕПИК, президент общественной организации «Деловая Россия»:

«Качество инвестклимата начинает определять качество жизни в субъекте. В этой части, что происходит в Чувашии, – это хороший пример того, когда наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования, ведется работа по устранению цифрового неравенства. В этом контексте вся комплексная работа правительства Чувашии, Главы региона обусловлена пониманием запросов и делового сообщества, и граждан республики. И это происходит и на уровне работы с внутренним инвестором, и в части привлечения инвесторов международных, где мы видим существенный прогресс».

(На состоявшейся вчера встрече с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым)