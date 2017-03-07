Алексей РЕПИК: «В Чувашии наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования»

Алексей РЕПИК, президент общественной организации «Деловая Россия»:
«Качество инвестклимата начинает определять качество жизни в субъекте. В этой части, что происходит в Чувашии, – это хороший пример того, когда наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования, ведется работа по устранению цифрового неравенства. В этом контексте вся комплексная работа правительства Чувашии, Главы региона обусловлена пониманием запросов и делового сообщества, и граждан республики. И это происходит и на уровне работы с внутренним инвестором, и в части привлечения инвесторов международных, где мы видим существенный прогресс».
(На состоявшейся вчера встрече с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым)
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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«наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования» — это Вы о чём?
Это так заумно сказано о коррупции в здравоохранении Чувашии? Это же кто-то хороший куш срубил на завышении закупочных цен на 73%.
«в части привлечения инвесторов международных, где мы видим существенный прогресс» — а это о чём?
Где существенный прогресс в привлечении зарубежных инвестиций? Назовите цифры: предприятия, место расположение, что производят, объём реализации, сумму инвестиций, кол-во рабочих мест, зарплата, налоги полученные от этих проектов. Цифра стремиться к нулю.
Да при данном правителе объём инвестиций за 4 года сократился почти в два раза — официальные данные.
А Вы о чём говорите? Если не в курсе ситуации, то лучше промолчать, чем сказать глупость.